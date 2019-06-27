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هــــايكو

الخميس 27 يونيو 2019 10:36 ص بتوقيت مسقط

هــــايكو


وجدان شام | سوريا

تمطرنا عصارة روح
على آخر السطر شذرة
              (القوافي)
***

وحيدا في إزدحام الليل
يبكي احتراقه
          (شمع)
***
تجتث الروح من جذورها
تطرحها في الجحيم
           (المنافي)
***

سكون ...
بعد سيل من دم و نار
         (هدنة الحرب)
***

مثقل بالغياب
و عناقيد الفقد
         (غصن قلبي)
***

أذبلته الأيام
رثته المرايا
        (وجهي)
***

كابتسامة...
اتخذت لها متكأ على شفة الغياب
و مضت
         (أمي)
***

وفي ...
لم يفشي أسراري التي حدثته بها
           (جدار)
***

ترفل بثوب أبيض
و تفوح نقاء
         (ياسمينة)
***

أراه يناديني
فأهرع لا ألقاه
        (سراب)
***

ألجمت ضجيج الدم والنار
في حلق الخراب
   (هدنة حرب)
***

خائف يتوارى بظله
كيما تعبث به يد المارة
       (ورد السياج)
***

تحمل سكينا
و على جسد المقتول تعربد
           (الشماتة)
***

أتيت على الموعد
و لم ينتظرني سواه
     (ليل المحطة)
***

مازالت تعبق بالعطر
وبسملاتها على كل حبة
        (مسبحة أمي)
***

كلما تقطعني بسكين الغياب
كان يضمدني
            (غفران)

 

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