وجدان شام | سوريا
تمطرنا عصارة روح
على آخر السطر شذرة
(القوافي)
***
وحيدا في إزدحام الليل
يبكي احتراقه
(شمع)
***
تجتث الروح من جذورها
تطرحها في الجحيم
(المنافي)
***
سكون ...
بعد سيل من دم و نار
(هدنة الحرب)
***
مثقل بالغياب
و عناقيد الفقد
(غصن قلبي)
***
أذبلته الأيام
رثته المرايا
(وجهي)
***
كابتسامة...
اتخذت لها متكأ على شفة الغياب
و مضت
(أمي)
***
وفي ...
لم يفشي أسراري التي حدثته بها
(جدار)
***
ترفل بثوب أبيض
و تفوح نقاء
(ياسمينة)
***
أراه يناديني
فأهرع لا ألقاه
(سراب)
***
ألجمت ضجيج الدم والنار
في حلق الخراب
(هدنة حرب)
***
خائف يتوارى بظله
كيما تعبث به يد المارة
(ورد السياج)
***
تحمل سكينا
و على جسد المقتول تعربد
(الشماتة)
***
أتيت على الموعد
و لم ينتظرني سواه
(ليل المحطة)
***
مازالت تعبق بالعطر
وبسملاتها على كل حبة
(مسبحة أمي)
***
كلما تقطعني بسكين الغياب
كان يضمدني
(غفران)