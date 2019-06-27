

وجدان شام | سوريا

تمطرنا عصارة روح

على آخر السطر شذرة

(القوافي)

***

وحيدا في إزدحام الليل

يبكي احتراقه

(شمع)

***

تجتث الروح من جذورها

تطرحها في الجحيم

(المنافي)

***

سكون ...

بعد سيل من دم و نار

(هدنة الحرب)

***

مثقل بالغياب

و عناقيد الفقد

(غصن قلبي)

***

أذبلته الأيام

رثته المرايا

(وجهي)

***

كابتسامة...

اتخذت لها متكأ على شفة الغياب

و مضت

(أمي)

***

وفي ...

لم يفشي أسراري التي حدثته بها

(جدار)

***

ترفل بثوب أبيض

و تفوح نقاء

(ياسمينة)

***

أراه يناديني

فأهرع لا ألقاه

(سراب)

***

ألجمت ضجيج الدم والنار

في حلق الخراب

(هدنة حرب)

***

خائف يتوارى بظله

كيما تعبث به يد المارة

(ورد السياج)

***

تحمل سكينا

و على جسد المقتول تعربد

(الشماتة)

***

أتيت على الموعد

و لم ينتظرني سواه

(ليل المحطة)

***

مازالت تعبق بالعطر

وبسملاتها على كل حبة

(مسبحة أمي)

***

كلما تقطعني بسكين الغياب

كان يضمدني

(غفران)