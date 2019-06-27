وكأنك لا تعلمين

حسن قنطار | سوريا
قد تعلمين
وأنا كذلك أعلمُ
أنّ التعفّفَ من خصالك شيمةٌ
وحشيمةٌ
أنّ التمنّع من خلالك قيمةٌ
ورفيعةٌ
أنّ التمرّد من فعالك زينةٌ
وفضيلةٌ
***
قد تعلمين
وأنا كذلك أعلمُ
أنّ التحصّنَ في قلاعكِ حائلٌ
متطاولٌ
أنّ العواذل في جواركِ هاطلٌ
متناثرٌ
وكذلك الأعراف حولك غولةٌ
وتكابرٌ
***
لكنكِ لا تعلمين على أقلّ
مداركي
وأنا بذلك أعلمُ
أنّ التسوّرَ مهنتي
وسلالمي مدّتْ إليك ذراعها
وثعالبي أرخت عليك فراءها
وعنائبي عصرتْ إليك دلاءها
***
فلذا أقولُ
ما يمزّقُ جامحي
ويكون لي حقُّ انتصاب مسائلي:
هل تعلمين؟
وكأنك مفطورةٌ
وكأنني متأكدٌ
لا تعلمين.