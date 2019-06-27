وكأنك لا تعلمين



حسن قنطار | سوريا

قد تعلمين

وأنا كذلك أعلمُ

أنّ التعفّفَ من خصالك شيمةٌ

وحشيمةٌ

أنّ التمنّع من خلالك قيمةٌ

ورفيعةٌ

أنّ التمرّد من فعالك زينةٌ

وفضيلةٌ

***

قد تعلمين

وأنا كذلك أعلمُ

أنّ التحصّنَ في قلاعكِ حائلٌ

متطاولٌ

أنّ العواذل في جواركِ هاطلٌ

متناثرٌ

وكذلك الأعراف حولك غولةٌ

وتكابرٌ

***

لكنكِ لا تعلمين على أقلّ

مداركي

وأنا بذلك أعلمُ

أنّ التسوّرَ مهنتي

وسلالمي مدّتْ إليك ذراعها

وثعالبي أرخت عليك فراءها

وعنائبي عصرتْ إليك دلاءها

***

فلذا أقولُ

ما يمزّقُ جامحي

ويكون لي حقُّ انتصاب مسائلي:

هل تعلمين؟

وكأنك مفطورةٌ

وكأنني متأكدٌ

لا تعلمين.