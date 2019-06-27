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وكأنك لا تعلمين

الخميس 27 يونيو 2019 10:31 ص بتوقيت مسقط

وكأنك لا تعلمين


حسن قنطار | سوريا

قد تعلمين
وأنا كذلك أعلمُ
أنّ التعفّفَ من خصالك شيمةٌ
وحشيمةٌ
أنّ التمنّع من خلالك قيمةٌ
ورفيعةٌ
أنّ التمرّد من فعالك زينةٌ
وفضيلةٌ
***

قد تعلمين
وأنا كذلك أعلمُ
أنّ التحصّنَ في قلاعكِ حائلٌ
متطاولٌ
أنّ العواذل في جواركِ هاطلٌ
متناثرٌ
وكذلك الأعراف حولك غولةٌ
وتكابرٌ
***

لكنكِ لا تعلمين على أقلّ
مداركي
وأنا بذلك أعلمُ
أنّ التسوّرَ مهنتي
وسلالمي مدّتْ إليك ذراعها
وثعالبي أرخت عليك فراءها
وعنائبي عصرتْ إليك  دلاءها
***

فلذا أقولُ
 ما يمزّقُ جامحي
ويكون لي حقُّ انتصاب مسائلي:
هل تعلمين؟
وكأنك مفطورةٌ
وكأنني متأكدٌ
لا تعلمين.

 

 

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