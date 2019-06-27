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ليمــون

الخميس 27 يونيو 2019 10:30 ص بتوقيت مسقط

ليمــون


تامر الهلالي | مصر

أي زهرة
 ستذبحها السكين
 التي تجوب الروح هذه الليلة يا حبيبتي البعيدة
أي فخ سيبتلعني و يغرقني في ألم بلاقرار

لكن ألم ابتعادك
له نكهة الليمون
مر حلو
لأننا رغم مرارة الفراق
حتماً سنلتقي
ونذيب سكر اللهفة والشوق
في جبالي وفي واحاتك

رغم ذبح بعض الزهور
لن تحترق فطرة الفراشات
ورغم اكتساء الأجساد بصحاري ملغمة
بالبكاء والحنين
ستغني يدانا عند اللقاء
عند احتضان الغيوم بعضها
دون اكتراث بالحرارة و اختلاف المنابع
أغنيات المطر

تناديك أخطائي الإملائية في قصائدي المتلعثمة عطشاً
والمسافات بين عقارب الساعات المتوقفة بسبب ردائة صنعها وصدأ إطاراتها من بكاء جدراني
تناديك كوميديا الأخطاء وتراجيديا الضحك الباكي
وتلك الشاشات التي تحاصر عيناي تنادي نورك
كي تأخذ قسطا من الراحة

وأعرف أنك تسمعين
وأعرف أنك تبكين و تضحكين
وأنا أشغل نفسي بخبز كعك من قصائد
كي يكون عشاؤنا حين نلتقي
بعد أن يجتاز ندى اللقاء ليل المسافات.

 

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