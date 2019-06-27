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جلالة السلطان يهنئ رئيسي موريتانيا وجيبوتي

الخميس 27 يونيو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رئيسي موريتانيا وجيبوتي

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بالتوفيق في قيادة الشعب الموريتاني الشقيق لتحقيق المزيد مما يصبو إليه من آمال وتطلعات، وللعلاقات الطيبة بين البلدين مزيداً من التطور والنماء.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

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