نائبة رئيس مجلس الدولة تشارك في "قمة القيادات النسائية" باليابان



مسقط - الرؤية

شاركت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة في أعمال القمة العالمية للقيادات السياسية النسائية والتي افتتحت أمس الأول الثلاثاء في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى يوم غد الخميس تحت شعار "النهوض بالمجتمع من خلال أهداف التنمية المستدامة".

وتناقش القمة عدداً من القضايا التنموية والاجتماعية والموضوعات الأخرى التي تتعلق بالنساء وتمكين المرأة والنهوض بها. وقدّمت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس مجلس الدولة ورقة عمل حول دور المرأة في تعزيز صحة المجتمع وذلك في جلسة بعنوان "صنع السياسات" ضمن أعمال القمة.

وتشارك في القمة هذا العام مجموعة من القيادات النسائية من مختلف أنحاء العالم، ومن أبرز المشاركات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

يشار إلى أنّ الشبكة العالمية للنساء السياسيات هي المنظمة الوحيدة التي تجمع بين جميع القيادات السياسية النسائية على المستوى العالمي وتسعى إلى تمكين النساء في المناصب القيادية السياسية، وتفعيل دورهنّ، وزيادة إسهامهنّ في التصدي للتحديات الدولية. وتعقد الشبكة مؤتمراً دولياً سنويا لتحفيز النساء وتعزيز علاقاتهن من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.