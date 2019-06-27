بيان عملي في ختام التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

مسقط - الرؤية

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح أمس، ممثلاً في عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم مع كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي، البيان العملي للتمرين المشترك العماني الإيطالي "جبل شمس ٢"، وذلك تحت رعاية العميد ديفيد سكالابرين قائد لواء المشاة الجبلية بالجيش الإيطالي، وبحضور العميد الركن نصير بن ناصر الجامودي قائد قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني وبحضور عدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني والجيش الإيطالي.

وجرت فعاليات البيان العملي في جبال مونتيشو بالمدينة الإيطالية لاكويلا، والذي نفذ خلاله المشاركون من الجانبين الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عاليا في الأداء والروح المعنوية العالية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة. ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقاً للأهداف المرجوة ولتبادل الخبرات العسكرية.