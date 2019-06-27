الخميس, 27 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بيان عملي في ختام التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

الخميس 27 يونيو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

IMG-9449
IMG-9450
IMG-9460
IMG-9452

 

مسقط - الرؤية

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح أمس، ممثلاً في عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم مع كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي، البيان العملي للتمرين المشترك العماني الإيطالي "جبل شمس ٢"، وذلك تحت رعاية العميد ديفيد سكالابرين قائد لواء المشاة الجبلية بالجيش الإيطالي، وبحضور العميد الركن نصير بن ناصر الجامودي قائد قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني وبحضور عدد من كبار الضباط والضباط بالجيش السلطاني العماني والجيش الإيطالي.

وجرت فعاليات البيان العملي في جبال مونتيشو بالمدينة الإيطالية لاكويلا، والذي نفذ خلاله المشاركون من الجانبين الخطط المرسومة له، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليات التمرين، والتي أظهر خلالها المشاركون مستوى عاليا في الأداء والروح المعنوية العالية، وعكست مجريات أحداث التمرين ما يتميز به منتسبو الجيش السلطاني العماني من الكفاءة والقدرات الدالة على مستوى التدريب والتأهيل العالي، والقدرة على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة. ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقاً للأهداف المرجوة ولتبادل الخبرات العسكرية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يونيو 2019

انطلاق التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

المزيد

31 يناير 2019

الجيش السلطاني العماني يشارك في التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2)

المزيد

03 فبراير 2019

انطلاق التمرين العسكري العماني الإماراتي المشترك

المزيد

02 مايو 2016

الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تفتتح اليوم المعرض العماني الإيطالي المشترك "في الظل.. في الشمس"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة