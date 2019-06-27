وزير الصحة يتفقد سير العمل في مشروع مستشفى السويق

السويق - الرؤية

قامَ مَعَالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، أمس، بزيارة ميدانية لموقع مشروع مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة؛ وذلك للاطلاع على المشروع الذي تمَّ البدء في أعماله الإنشائية مؤخرا.

وعاين معاليه على الطبيعة موقع المشروع، واطلع على بدء مراحل العمل، وتدارس مع المسؤولين ومهندسي الشركة الموكلة بإنشائه عددا من المواضيع المتعلقة به.

ويعدُّ مستشفى السويق المرجعي أحد مشاريع الاستثمار الصحي التي وقعتها الحكومة مع وكالة ضمان الصادرات البريطانية التي تقوم بتمويل المشروع. وتبلغ المساحة المبنية للمشروع 33,440 مترا مربعا من المساحة الإجمالية التي تبلغ 250,000 متر مربع. ويتكون المبنى الرئيسي للمشروع من ثلاثة طوابق بسعة ما يقارب 250 سريرا، ويشتمل المستشفى على: العيادات الخارجية، ووحدة طب الكلى، وقسم الجراحة، وقسم الباطنية، وقسم النساء والولادة، وقسم الأطفال، ووحدة العناية النهارية، ووحدة العناية المركزة، ووحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة العناية بالأطفال الخدج، ووحدة العناية بأمراض القلب، وصالات الولادة، وجناح غرف العمليات، ووحدة الحوادث والطوارئ والانعاش، إضافة إلى الخدمات الأخرى المصاحبة.

ورافق معاليه في الزيارة المهندس جمال الشنفري مدير عام الشؤون الهندسية بوزارة الصحة، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة.