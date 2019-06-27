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حلقة عمل حول تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية الطفل

الخميس 27 يونيو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية الطفل

 

مسقط - الرؤية
انطلقتْ، أمس الأربعاء، حلقة عمل حول "تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية الطفل"، والتي نظتمها وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع السفارة البريطانية بالسلطنة، بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السفير هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين بمجال حماية الطفل.
وبدأت الحلقة بكلمة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية؛ أكد فيها أن التعاون مع السفارة البريطانية بالسلطنة فيما يتعلق بمجال حماية الطفل يحقق فوائد عديدة تُسهم في تطوير إمكانيات العاملين فيه، كما يتيح لهم التعرف على تجارب الآخرين ويعزز مهاراتهم وافكارهم تجاه الحالات التي يتم التعامل معها، كما يساعدهم على إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة حيال كل حالة مما يؤثر إيجابا على سمعة وسرعة استجابة المختص مع الحالة التي ترد إليه، كما يؤهلهم بشكل كبير في استيعاب عدد كبير من الحالات والخبرات العالمية التي قد تكون غير مشابهة للحالات التي يتعاملون معها في السلطنة.
من جانبه، عبر سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة بالسلطنة، عن فخره تجاه هذا التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والذي يخلق فرص تبادل التجارب والخبرات للاستفادة منها للجانبين والتغلب على الصعوبات التي من الممكن أن تواجه العاملين في مجال حماية الطفل، مُثمنًا طيب التعاون القائم بين المؤسسات مُؤكدا على حرص السلطنة الدائم في استلهام التجارب العالمية المفيدة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع العماني.
بعد ذلك، قدم فهد بن يوسف الأغبري إخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، ورقة عمل بعنوان "لجان حماية الطفل"؛ تطرق خلالها إلى قانون حماية الطفل ومواده القانونية، واختصاصات لجان حماية الطفل، واستعرض الأغبري المواد حول آليات الحماية من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وعرضا بعدد بلاغات الأطفال المعرضين للإساءة التي تعاملت معها لجان حماية الطفل خلال العام 2018.
بعدها، تمت مراجعة لتوصيات ورش عمل لجان حماية الطفل سابقا، وأنشطة جماعية حول رؤية لجان حماية الطفل والأوليات الإستراتيجية للجان حماية الطفل، يشار إلى أن الحلقة تختتم غدا وتناول عرض حول أهم الخدمات التي تقدمها دائرة الحماية الأسرية في مجال حماية الطفل، وتطوير خطة العمل للعام 2019، واستعراض خطط لجان حماية الطفل في كافة المحافظات.

 

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