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إسناد مناقصات بـ22.8 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات

الخميس 27 يونيو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

إسناد مناقصات بـ22.8 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات

مسقط - العمانية

أسندَ مجلسُ المناقصات، أمس، جملةً من المشاريع والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة، بقيمة إجمالية وقدرها 22 مليونًا و864 ألفًا و244 ريالًا عمانيًّا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس المناقصات لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وتمَّ خلال الاجتماع الموافقة على إسناد عدد من المشاريع، وناقش المجلس مواضيع عدة متعلقة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية. ومن أبرز المشاريع والأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه السادس: مشروع إنشاء وتوسعة مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمسقط بقيمة 6 ملايين و964 ألفًا و113 ريالًا عمانيًّا. وتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على أعمال تنفيذ سدود التغذية الجوفية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بقيمة 52 ألفًا و800 ريال عماني. والأعمال الإضافية على المناقصات الداخلية المتعلقة بالصيانة السنوية للطرق الترابية الصحراوية والجبلية بمحافظة ظفار بقيمة مليون و247 ألفًا و43 ريالًا عمانيًّا. وتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع ازدواجية طريق بركاء-نخل بمحافظة جنوب الباطنة بقيمة 510 آلاف و95 ريالًا عمانيًّا. والأعمال الإضافية على المناقصة الداخلية المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على ازدواجية طريق ريسوت-المغسيل بمحافظة ظفار بـ140 ألف ريال عماني. وتجديد عقد استئجار مبنى المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين لوزارة التربية والتعليم بـ487 ألفًا و344 ريالًا عمانيًّا. وتجديد عقد وزارة التربية والتعليم مع شركة النقل الوطنية (مواصلات) بـ6 ملايين و690 ألفًا و112 ريالًا عمانيًّا. وتمديد عقد استئجار مبنى لعدد من المديريات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الغبرة بولاية بوشر بقيمة 352 ألفًا و622 ريالًا عمانيًّا. وتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة بقيمة 3 ملايين و594 ألفًا و188 ريالًا عمانيًّا. وتقديم الخدمات الاستشارية لمسح الكميات لمشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة بمليون و60 ألفًا و320 ريالًا عمانيًّا. وتجديد عقد استئجار مبنى المديرية العامة للتقويم التربوي لوزارة التربية والتعليم بقيمة 482 ألفًا و567 ريالًا عمانيًّا. وتجديد عقد استئجار مبنى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بولاية بوشر بـ321 ألفًا و290 ريالًا عمانيًّا. وتقديم خدمات استشارية مالية لوزارة المالية بقيمة 195 ألف ريال عماني. وتجديد عقد البث التليفزيوني الفضائي للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بـ442 ألفًا و750 ريالًا عمانيًّا. وتجديد عقد استئجار مبنى الهيئة العامة للتعدين بمرتفعات غلا بولاية بوشر بقيمة 324 ألف ريال عماني.

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