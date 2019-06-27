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الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بمسقط تعقد أولى جلساتها إلكترونيا

الخميس 27 يونيو 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية
شَهِدتْ الدائرة التجارية بمحكمة مسقط الابتدائية عَقْد أولى جلساتها إلكترونيا؛ لتكون بداية لعقد كافة الجلسات في المحكمة إلكترونيا، بدون الاعتماد على الملفات الورقية.
ويأتي ذلك استكمالا لمسيرة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الرامية لتطوير منظومة القضاء، ورفع كفاءته، وتعزيز مكانته، واستقلاليته، ونزاهته؛ بما يحفظ للسلطنة مرتبتها الأولى عربيا في مؤشر استقلال القضاء، وتماشيًا مع إستراتيجية المجلس للتحول الإلكتروني ليكون مسار إدارة القضايا في المحاكم إلكترونيا متكاملا، بدءا من رفع الدعوى، وعقد الجلسات، وتبادل المذكرات والمستندات، وإيداع التقارير إلكترونيا، مرورا بنقل الملفات بين المحاكم بدرجاتها المختلفة من خلال الربط الإلكتروني، وصولا إلى الأرشفة الإلكترونية؛ الأمر الذي يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة، ويعزز الشفافية في إجراءات التقاضي ووضوحها ومتابعتها بدقة من قبل المتقاضين.
وتعدُّ هذه الخطوة نموذجا في الوفاء بتطلعات المستثمرين في وجود قضاء يتسم بالشفافية وسرعة الفصل في المنازعات التجارية؛ بما يُسهم في خلق المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

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