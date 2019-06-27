الاحتفال بتوزيع 150 وحدة سكنية بتكلفة 22 مليون ريال في الدقم.. اليوم

الدقم - الرؤية

تَشْهَد ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، اليوم الخميس، حفلَ توزيع المساكن البديلة للمواطنين المتأثرة منازلهم بمخططات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الأسر المستحقة من فئات الضمان الاجتماعي ضمن برنامج المساعدات السكنية؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، وسعادة والي الدقم، وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي، وأهالي المنطقة.

وبلغ عدد المساكن التي نفذتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبإشراف من قبل وزارة الإسكان، 150 وحدة سكنية؛ تتكون كلُّ وحدة سكنية من 6 غرف مع مرفقاتها. ويضمُّ المشروع إلى جانب الوحدات السكنية مجلسا عاما ومسجدا ومحلات تجارية، فضلا عن الطرق والإنارة، إلى جانب خدمات الصرف الصحي والألياف البصرية؛ وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون ريال عماني، ويقع على مساحة اجمالية بلغت قرابة 39 ألف متر مربع.