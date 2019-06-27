اكتشاف أحافير أثرية تعود للعصرين الحجريين القديم والحديث في المزيونة

المزيونة - الرؤية

نفَّذ فريقٌ من الجيولوجيين، مع مجموعة من المختصين من وزارة التراث والثقافة، أعمالَ المسوحات والتنقيبات الأثرية في شمال نيابة ميتان في ولاية المزيونة؛ لدراسة التغيُّرات الجيولوجية والمناخية ومعرفة تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة.. جاء ذلك بعد تلقي عدة بلاغات من السكان المحلين عن العثور على أدوات حجرية قديمة في المنطقة.

وأظهرتْ نتائج المسح العثور على العديد من الأدوات الحجرية التي تدلُّ على استيطان في فترات مختلفة من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، وشملت هذه الأدوات مرابط حجرية للحيوانات ومدقات صخرية ورؤوس سهام وفؤوسا حجرية، وقد وجدت هذه الأدوات جنبا إلى جنب مع أحافير عظام حيوانات متحجرة تعود للحيوانات التي اصطادها الإنسان في تلك العصور القديم. ويُهيمن على المنطقة الكثبان الرملية الخطية الواسعة التي تغطي هضبة الصخور الجيرية على ارتفاع يتراوح بين 280 مترا و300 متر فوق مستوى سطح البحر، ويوفر اكتشاف هذه المنطقة الأثرية الجديدة معلومات استثنائية جديدة حول المجتمعات التي استوطنتْ جنوب شبه الجزيرة العربية خلال العصور الحجرية. وتُظهر المقارنات مع المواقع المعروفة في صحراء الربع الخالي المنتشرة على طول السلسلة الجنوبية عبر عُمان واليمن، وأيضًا في المملكة العربية السعودية، وجودًا كثيفا للسكان الذين عاشوا وانتقلوا في هذه المنطقة قبل آلاف السنين في مناخات مطيرة أصبحت خلالها منطقة الربع الخالي جذابة للاستيطان والانتقال بسبب وفرة المياه والأعشاب والحيوانات.