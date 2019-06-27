الخميس, 27 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اكتشاف أحافير أثرية تعود للعصرين الحجريين القديم والحديث في المزيونة

الخميس 27 يونيو 2019 08:33 ص بتوقيت مسقط

ميتان 1
ميتان 2
ميتان 3
ميتان 5
ميتان4
متان 6

 

المزيونة - الرؤية
نفَّذ فريقٌ من الجيولوجيين، مع مجموعة من المختصين من وزارة التراث والثقافة، أعمالَ المسوحات والتنقيبات الأثرية في شمال نيابة ميتان في ولاية المزيونة؛ لدراسة التغيُّرات الجيولوجية والمناخية ومعرفة تاريخ الاستيطان البشري في المنطقة.. جاء ذلك بعد تلقي عدة بلاغات من السكان المحلين عن العثور على أدوات حجرية قديمة في المنطقة.
وأظهرتْ نتائج المسح العثور على العديد من الأدوات الحجرية التي تدلُّ على استيطان في فترات مختلفة من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، وشملت هذه الأدوات مرابط حجرية للحيوانات ومدقات صخرية ورؤوس سهام وفؤوسا حجرية، وقد وجدت هذه الأدوات جنبا إلى جنب مع أحافير عظام حيوانات متحجرة تعود للحيوانات التي اصطادها الإنسان في تلك العصور القديم. ويُهيمن على المنطقة الكثبان الرملية الخطية الواسعة التي تغطي هضبة الصخور الجيرية على ارتفاع يتراوح بين 280 مترا و300 متر فوق مستوى سطح البحر، ويوفر اكتشاف هذه المنطقة الأثرية الجديدة معلومات استثنائية جديدة حول المجتمعات التي استوطنتْ جنوب شبه الجزيرة العربية خلال العصور الحجرية. وتُظهر المقارنات مع المواقع المعروفة في صحراء الربع الخالي المنتشرة على طول السلسلة الجنوبية عبر عُمان واليمن، وأيضًا في المملكة العربية السعودية، وجودًا كثيفا للسكان الذين عاشوا وانتقلوا في هذه المنطقة قبل آلاف السنين في مناخات مطيرة أصبحت خلالها منطقة الربع الخالي جذابة للاستيطان والانتقال بسبب وفرة المياه والأعشاب والحيوانات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 مايو 2019

لقاء بين القديم، والحديث.. بهجة عودة الروح

المزيد

03 يوليو 2018

"التراث والثقافة" تعلن اكتشاف أحافير ثدييات بدائية منذ 35 مليون سنة في ظفار

المزيد

09 يناير 2018

بالصور.. اكتشاف 5 مواقع أثرية جديدة في صحم منذ 2500 عام قبل الميلاد

المزيد

20 أبريل 2016

اكتشافات أثرية تعود إلى 3200 سنة قبل الميلاد بموقع قرية الخشبة بالمضيبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة