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ورشة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية بالظاهرة

الخميس 27 يونيو 2019 08:31 ص بتوقيت مسقط

ورشة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية بالظاهرة

عبري – ناصر العبري

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورشة عمل حول "بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة الظاهرة" في قاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية في عبري، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير ال مالك الشحي محافظ الظاهرة بحضور سعادة حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية.

ويشرف على ورشة العمل فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتضمنت تقديم عرض مرئي حول آلية صياغة بدائل الاستراتيجية العمرانية على مستوى المحافظات ومراحلها، إضافة إلى استعراض مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومشروع الاستراتيجية الإقليمية وبدائل التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي والتأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل على الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمحافظة الظاهرة.

وناقشت الورشة بدائل الاستراتيجية مع المشاركين من مختلف القطاعات وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية لتعزيز واستمرارية النهج التشاركي في صياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية والاسترشاد بمروياتهم حول اختيار البديل الاستراتيجي الأنسب للتنمية العمرانية للمحافظة.

وقال المهندس ناصر بن عبداللطيف الصائغ إنّ الورشة تأتي استكمالا للورشة السابقة للاستراتيجية العمرانية لمحافظة الظاهرة ومن خلالها عرضنا البدائل الثلاثة التي تمت صياغتها بناء على نتائج الورش الماضية وآراء الخبراء الذين عملوا على المشروع سابقا، وذلك بالتواؤم مع الخيار الوطني الذي تم تحديده نهاية العام الماضي.

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