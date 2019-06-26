الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

 

 

البريمي - سيف المعمري

تَرَأس سعادة السيِّد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، الاجتماعَ السادس للمجلس البلدي، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن أهمية استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضَح العرضُ أنَّ الطاقة الشمسية من أبرز مصادر وبدائل الطاقة المتجددة التي انتشر استخدامها مؤخرا؛ من خلال تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عن طريق ألواح زجاجية خاصة تسمى (الخلايا الشمسية). وأوصى المجلس البلدي بأهمية تحفيز القطاع الحكومي حول رغبة المحافظة لاستخدام الطاقة المتجددة بكافة أنواعها، لوضع هدف إستراتيجي لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، والتركيز على دراسة جدوى استغلال تقنية الخلايا الضوئية على أسطح المباني. وفي حال اعتماد ذلك، يتم دراسة توفير حلول تمويلية مبتكرة؛ وذلك بفتح المجال للمطورين المؤهلين من القطاع الخاص لاستثمار والتنافس لتمويل وشراء وتركيب وتملك وتشغيل وصيانة الأنظمة الشمسية، إضافة لأهمية تحفيز ثقافة المجتمع وحركة الدراسات البحثية في مجالات الطاقة الشمسية في الجامعات والكليات بالمحافظة.

وأوصَى المجلس البلدي بتشكيل لجنة مختصة تُعنى بمتابعة الألعاب الالكترونية الضارة على المجتمع  بالتعاون مع الجهات المعنية والتوجه نحو الشركات الإلكترونية الهادفة والبعيدة عن آثار العنف والتحريض عليه والتوعية المجتمعية لمثل هذه الألعاب، كما أوصى المجلس بإحالة الموضوع للجنة الصحية والبيئية والاجتماعية لدراسة الموضوع، والعمل على توعية أفراد المجتمع حول الأضرار الصحية والاجتماعية لها، إضافة لاقتراح السُبل الإدارية التي تحمي المجتمع من هذا التحدي.

وأكد المجتمعون على أهمية القطاع الحيواني لما يُشكله من ثروة حقيقية، وأهمية النظر في تحسين بيئة العزب ومواصفاتها؛ بحيث تكون ضمن مدخلات المناطق الحضرية المستدامة والحديثة، وتحويل العزب من ثروة منزلية إلى ثروة حيوانية إنتاجية، إضافة لدراسة المقترحات والتحديات المرتبطة بذلك لتحسين الوضع الراهن المرتبط بغياب التشريعات وقوانين تنظيم منطقة العزب وضعف الخدمات المقدمة بالمنطقة وثقافة رمي المخلفات... وغيرها، لرفع مستوى الإنتاجية بالمحافظة.

وتدارس المجتمعون الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والشوارع العامة.

وناقش أعضاء المجلس البلدي الردود الواردة من دائرة الشؤون البلدية والمحاضر الواردة من لجان الشؤون البلدية بالولايات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 فبراير 2016

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة مشروع قانون بيع المركبات في الساحات والميادين العامة

المزيد

15 يوليو 2015

بدء التشغيل التجاري لمحطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المزيونة بظفار.. والإنتاج يصل إلى 558 ميجاواط

المزيد

24 مايو 2015

"بنك عمان العربي" يوصي مستثمري سوق مسقط بدراسة "فرص ما بعد الاندماج". والتركيز على أسهم الطاقة والاتصالات

المزيد

08 سبتمبر 2015

"بلدي مسقط" يوصي بإقامة محطات مركزية للنقل العام بالمحافظة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

المحليات - أخبار

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة