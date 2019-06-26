"بلدي البريمي" يوصي بدراسة إمكانية توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني بالمحافظة

البريمي - سيف المعمري

تَرَأس سعادة السيِّد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، الاجتماعَ السادس للمجلس البلدي، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن أهمية استغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضَح العرضُ أنَّ الطاقة الشمسية من أبرز مصادر وبدائل الطاقة المتجددة التي انتشر استخدامها مؤخرا؛ من خلال تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عن طريق ألواح زجاجية خاصة تسمى (الخلايا الشمسية). وأوصى المجلس البلدي بأهمية تحفيز القطاع الحكومي حول رغبة المحافظة لاستخدام الطاقة المتجددة بكافة أنواعها، لوضع هدف إستراتيجي لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، والتركيز على دراسة جدوى استغلال تقنية الخلايا الضوئية على أسطح المباني. وفي حال اعتماد ذلك، يتم دراسة توفير حلول تمويلية مبتكرة؛ وذلك بفتح المجال للمطورين المؤهلين من القطاع الخاص لاستثمار والتنافس لتمويل وشراء وتركيب وتملك وتشغيل وصيانة الأنظمة الشمسية، إضافة لأهمية تحفيز ثقافة المجتمع وحركة الدراسات البحثية في مجالات الطاقة الشمسية في الجامعات والكليات بالمحافظة.

وأوصَى المجلس البلدي بتشكيل لجنة مختصة تُعنى بمتابعة الألعاب الالكترونية الضارة على المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية والتوجه نحو الشركات الإلكترونية الهادفة والبعيدة عن آثار العنف والتحريض عليه والتوعية المجتمعية لمثل هذه الألعاب، كما أوصى المجلس بإحالة الموضوع للجنة الصحية والبيئية والاجتماعية لدراسة الموضوع، والعمل على توعية أفراد المجتمع حول الأضرار الصحية والاجتماعية لها، إضافة لاقتراح السُبل الإدارية التي تحمي المجتمع من هذا التحدي.

وأكد المجتمعون على أهمية القطاع الحيواني لما يُشكله من ثروة حقيقية، وأهمية النظر في تحسين بيئة العزب ومواصفاتها؛ بحيث تكون ضمن مدخلات المناطق الحضرية المستدامة والحديثة، وتحويل العزب من ثروة منزلية إلى ثروة حيوانية إنتاجية، إضافة لدراسة المقترحات والتحديات المرتبطة بذلك لتحسين الوضع الراهن المرتبط بغياب التشريعات وقوانين تنظيم منطقة العزب وضعف الخدمات المقدمة بالمنطقة وثقافة رمي المخلفات... وغيرها، لرفع مستوى الإنتاجية بالمحافظة.

وتدارس المجتمعون الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والشوارع العامة.

وناقش أعضاء المجلس البلدي الردود الواردة من دائرة الشؤون البلدية والمحاضر الواردة من لجان الشؤون البلدية بالولايات.