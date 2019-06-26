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"المهام الخاصة" بصلالة تختتم دورة مهارات حفظ النظام

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

"المهام الخاصة" بصلالة تختتم دورة مهارات حفظ النظام

 

 

اختتمت وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة دورة في التعامل مع الأسلحة ومهارات حفظ النظام بمشاركة 122 فردا من الرتب الأخرى من منتسبي الوحدة. واشتملت الدورة على عدة محاور أهمها لائحة التحقيق لرجال الشرطة والحس الأمني وكيفية التعامل مع النزلاء كما قدم المشاركون عرضا في كيفية التعامل مع الأسلحة ومهارات حفظ النظام.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات التي تعينهم على أداء واجبهم الوظيفي على أكمل وجه.

رعى ختام الدورة العقيد علي بن عبدالله باصديق مساعد قائد شرطة محافظة ظفار وقام بتسليم الشهادات على المشاركين، بحضور العقيد عبدالله بن سليمان الشملي آمر وحدة المهام الخاصة بصلالة.

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