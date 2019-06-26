لا للإساءة إلى كبار السن.. ندوة توعوية بجنوب الباطنة

الرؤية - طالب المقبالي

تنظم جمعية إحسان فرع محافظة جنوب الباطنة ندوة توعوية حول إساءة معاملة كبار السن تحت شعار "لا للإساءة إلى كبار السن" وذلك يوم السبت القادم بفندق ميلنيوم المصنعة

وتهدف الندوة إلى تعريف المجتمع بأشكال إساءة معاملة كبار السن، وكيفية معالجة هذا التصرف والحد منه، بجانب إتاحة الفرصة لتعزيز فهم أفضل لإساءة معاملة كبار السن وإهمالهم من خلال زيادة الوعي بالعمليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تؤدي إلى سوء معاملة المسنين وإهمالهم، كما تهدف الندوة للفت نظر المنظمات والمجتمعات المحلية والأفراد للاهتمام بالمسنين والعمل على رفع مستوى الوعي بالإساءة والإهمال واستغلال كبار السن.

وتقام الندوة على مدى جلستين؛ يترأس الجلسة الأولى هلال بن عبدالله بن هلال الخروصي، وتشتمل عدة محاور، منها محور "واقع كبار السن في المجتمع العماني " ويقدمه الدكتور سعيد بن حميد الحرملي مدير عام مساعد التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة، ومحور "نحو فهم عام لإساءة معاملة كبار السن" تقديم يوسف بن محسن اللمكي رئيس فرع جمعية إحسان بمحافظة جنوب الباطنة، ويلي ذلك محور "الإساءة للمسنين من منظور نفسي" ويقدمه د. حمد بن ناصر بن منصور السناوي استشاري أول طب نفسي للمسنين بمستشفى جامعة السلطان قابوس.

أما الجلسة الثانية فيرأسها الدكتور حمد بن ناصر بن منصور السناوي، وتتضمن ثلاثة محاور على النحو التالي: محور "قراءة نفسية في شخصيات المعتدين على كبار السن" يقدمه الدكتور علي بن طالب بن فايز الحضرمي مشرف إرشاد نفسي بمحافظة الظاهرة. محور "الآثار الصحية لكبار السن من الإساءة" وتقدمه الدكتورة صالحة بنت علي الجديدي استشارية طب نفسي وصحة المسنين. وسيختتم هلال بن هلال الخروصي واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المحاور بالحديث عن "القيم الأخلاقية في التعامل مع المسنين".

وتختتم الندوة بفتح باب المناقشة أمام الحضور وقراءة التوصيات.