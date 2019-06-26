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وسط حضور رسمي وإشادة أمميّة بجهود عُمان

السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "وعيك غايتنا"

الأربعاء 26 يونيو 2019 07:18 م بتوقيت مسقط

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م1
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م2
الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م3

مسقط - الرؤية

احتفلت السلطنة ممثلة في اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تحت رعاية معالي السيّد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. وأقيم الاحتفال الذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام تحت شعار "وعيك غايتنا".

وبدأ الحفل بآيٍ من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية كلمة اللجنة، والتي سلّط فيها الضوء على مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تؤرق العالم بسبب شرورها وتزايدها المستمر، موضحا أن السلطنة تولي اهتمامًا كبير لمعضلة المخدرات، ويتمثل ذلك في عدد من الجهود والإجراءات من بينها توفير الخدمات التشريعية والأمنية والوقائية والعلاجية من قبل الجهات المختصة.

وأضاف العبري أنّ اللجنة الوطنية لشؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع وزارة الصحة عاكفة على إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل الإدمان.

عقب ذلك ألقى الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالجهود التي تبذلها السلطنة في مجال الوقاية والتوعية والمكافحة. كما تم خلال الاحتفال عرض جهود شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتعريف بالجهود والأنشطة التي تقوم بها للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم خلال المناسبة تدشين الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقام معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار راعي المناسبة بجولة في المعرض المصاحب؛ الذي نظمته اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدد من مؤسسات القطاع العام والخاص، واشتمل المعرض على مطويات توعوية وتثقيفية، حيث اطلع معاليه على محتوياته واستمع إلى شرحٍ وافٍ من القائمين على تنظيمه.

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