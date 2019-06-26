تدريب موظفي "الزراعة" على الشراء الإلكتروني

مسقط - الرؤية

تتعاون وزارة الزراعة والثروة السمكية مع الهيئة العامة لتقنية المعلومات في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية التخصصية في مجال الشراء الإلكتروني للموظفين العاملين في هذا المجال بديوان عام الوزارة والمحافظات.

وتأتي الدورات في إطار سَعي الوزارة لمواكبة توجُّه الحكومة لتطبيق منظومة التحول الإلكتروني المتكامل؛ بما يُحقق ضمان مجتمع معرفي مستدام، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة لضمان توافقها مع أهداف تبسيط إجراءات الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.