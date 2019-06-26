53 مشاركا في سوق العسل العماني بـ"مسقط جراند مول"

مسقط - الرؤية

شهدَ مسقط جراند مول، أمس، افتتاح سوق العسل العماني في نسخته الثانية عشرة، تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بمشاركة نحو 53 نحالا من مختلف محافظات السلطنة، إضافة لعدد من الشركات المختصة في بيع العسل. وتنظم وزارة الزراعة والثروة السمكية السوق حتى 29 من الشهر الجاري.

ويهدف السوق إلى التعريف بالعسل العماني وأنواعه ومنتجات النحل الأخرى، وإتاحة الفرصة للتواصل بين منتجي العسل والمستهلكين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في إنتاج العسل وتربية النحل لإيجاد مزيد من المنافذ التسويقية والترويج للعسل العماني المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية.

وتمَّت دعوة النحالين من جميع محافظات السلطنة للمشاركة في السوق، وعرض أصناف عديدة من العسل تتنوع بين الأعسال المنتجة في المناطق الجبلية والسهول ومناطق الرعي الصحراوي والمناطق الساحلية؛ ومنها: عسل السمر، وعسل السدر، وعسل زهور الباطنة، والعسل البري (نحل أبو طويق).

ووضعتْ الوزارة مجموعة من الضوابط والاشتراطات للمشاركين في السوق؛ منها: تعبئة العسل في عبوات زجاجية حديثة وذات أحجام مختلفة وعليها الملصق الخاص بالمشارك، وأن يُورد المشاركون أنواع وكميات العسل المقرر المشاركة بها للوزارة حتى تقوم بالتنسيق مع أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة في السلطنة بأخذ عينات عشوائية منها وتحليلها مخبريا، والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العمانية للعسل.

وقد شهدتْ أسواق العسل العماني السابقة إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين والمقيمين والزوار، وبلغت كمية العسل المباعة بسوق العسل العماني الحادي عشر حوالي 5669 كيلو من العسل بمختلف أنواعه، وبلغت قيمتها السوقية نحو 132202 ريال عماني.