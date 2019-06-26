الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

53 مشاركا في سوق العسل العماني بـ"مسقط جراند مول"

الأربعاء 26 يونيو 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

سوق العسل (1)
سوق العسل (3)
سوق العسل (4)
سوق العسل (5)
سوق العسل (6)
سوق العسل (7)

مسقط - الرؤية

شهدَ مسقط جراند مول، أمس، افتتاح سوق العسل العماني في نسخته الثانية عشرة، تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بمشاركة نحو 53 نحالا من مختلف محافظات السلطنة، إضافة لعدد من الشركات المختصة في بيع العسل. وتنظم وزارة الزراعة والثروة السمكية السوق حتى 29 من الشهر الجاري.

ويهدف السوق إلى التعريف بالعسل العماني وأنواعه ومنتجات النحل الأخرى، وإتاحة الفرصة للتواصل بين منتجي العسل والمستهلكين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في إنتاج العسل وتربية النحل لإيجاد مزيد من المنافذ التسويقية والترويج للعسل العماني المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية.

وتمَّت دعوة النحالين من جميع محافظات السلطنة للمشاركة في السوق، وعرض أصناف عديدة من العسل تتنوع بين الأعسال المنتجة في المناطق الجبلية والسهول ومناطق الرعي الصحراوي والمناطق الساحلية؛ ومنها: عسل السمر، وعسل السدر، وعسل زهور الباطنة، والعسل البري (نحل أبو طويق).

ووضعتْ الوزارة مجموعة من الضوابط والاشتراطات للمشاركين في السوق؛ منها: تعبئة العسل في عبوات زجاجية حديثة وذات أحجام مختلفة وعليها الملصق الخاص بالمشارك، وأن يُورد المشاركون أنواع وكميات العسل المقرر المشاركة بها للوزارة حتى تقوم بالتنسيق مع أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة في السلطنة بأخذ عينات عشوائية منها وتحليلها مخبريا، والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية العمانية للعسل.

وقد شهدتْ أسواق العسل العماني السابقة إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين والمقيمين والزوار، وبلغت كمية العسل المباعة بسوق العسل العماني الحادي عشر حوالي 5669 كيلو من العسل بمختلف أنواعه، وبلغت قيمتها السوقية نحو 132202 ريال عماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 ديسمبر 2016

اليوم.. افتتاح سوق العسل العماني في جراند مول مسقط

المزيد

27 مايو 2015

اليوم.. الساجواني يفتتح سوق العسل العماني بـ"مسقط جراند مول"

المزيد

25 يوليو 2017

35 مشاركا يستعرضون منتجاتهم في سوق العسل العماني اليوم

المزيد

24 يونيو 2019

غدا .. افتتاح سوق العسل في "مسقط جراند مول"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الاقتصاد - محلي

تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

عمان - الدولة والشورى

فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

الاقتصاد - محلي

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

أمريكا ترفع صلاحية التأشيرة للعمانيين إلى ١٠ سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة