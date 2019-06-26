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تنفيذ أعمال التطوير بوتيرة سريعة لتسليم المشروعين في الربع الثالث

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

الأربعاء 26 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

"عمران" تكشف عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت علامة "ضيافة أتانا"

 

مسقط - الرؤية

كشفتْ الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) -الذراع التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- عن خطة لإطلاق فندقين جديدين تحت مسمى "ضيافة أتانا الأشخرة" و"ضيافة أتانا صلالة"، المعروفين سابقاً ببيوت الشباب في صلالة والأشخرة، قبل تحويلهما من وزارة السياحة إلى شركة عُمران مطلع العام الجاري.

وبهدف تطوير وتجديد هذه الأصول الفندقية الجديدة، وضعت شركة عُمران خطة تنفيذية للعمل بوتيرة سريعة لتسليم المشروعين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وستقدم "ضيافة أتانا الأشخرة" و"ضيافة أتانا صلالة" تجارب سياحية متفردة ومستوحاة من الموروث الثقافي للمنطقتين، وستضم "ضيافة أتانا الأشخرة" 46 غرفة، و"ضيافة أتانا صلالة" 54 غرفة فندقية، بما يضيف 100 غرفة فندقية إلى القطاع السياحي المتنامي في السلطنة.

وعلى هامش زيارة ميدانية مؤخراً إلى "ضيافة أتانا الأشخرة" بهدف الاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروع، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة شركة عُمران: يسهم مشروعا ضيافة أتانا الأشخرة وضيافة أتانا صلالة في دعم جهود السياحة المحلية في السلطنة؛ من خلال رفد القطاع السياحي بأصول وتجارب سياحية متجددة، بما يتواكب مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية في كل من صلالة والأشخرة.

من جهته، قال بيتر واليكنوسكي الرئيس التنفيذي لشركة عُمران: تعد علامة أتانا للفنادق والمنتجعات التي أطلقتها شركة عُمران كعلامة فندقية بداية في كل من فندق أتانا خصب ومنتجع أتانا مسندم في عام 2014، من العلامات التي تستلهم الضيافة العمانية بأجمل صورها. ومنذ ذلك الحين، استقطبت فنادق أتانا أعداداً متزايدة من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين. كما تكرس أصول الضيافة الجديدة "ضيافة أتانا الأشخرة" و"ضيافة أتانا صلالة" التزامَ شركة عُمران وجهودها الحثيثة لتطوير القطاع السياحي عبر تنويع المنتجات والمرافق السياحية الفندقية في جميع أنحاء السلطنة.

يُشار إلى أنَّ شركة عُمران عملت على تعزيز وتنمية الكادر الوطني من العمانيين في سلسلة فنادق أتانا؛ حيث تصل نسبة التعمين حالياً إلى 41%. كما تخطط الشركة لإطلاق برنامج تأهيلي بهدف تمكين الكوادر العمانية الشابة في كافة المستويات، بما فيها الإدارات العليا بكافة الأصول الفندقية التابعة للشركة في مختلف مناطق السلطنة.

وتعد "ضيافة أتانا" من فئة 3 نجوم وهي إحدى العلامات التابعة لسلسلة فنادق ومنتجعات أتانا المرموقة التي أسستها شركة عُمران، وتتميز "ضيافة أتانا" بطابع عصري واقتصادي، وتركز على القصص المرتبطة بمواقعها الفريدة، كما تقدم تجربة سياحية مستوحاة من الثقافة والتقاليد المحلية الأصيلة.

وتعتزم شركة عُمران الاستمرار في تدشين أصول ضيافة جديدة ضمن سلسلة فنادق "أتانا" و"ضيافة أتانا" المنبثقة عنها، وتعمل على تعزيز توسعها في جميع أنحاء السلطنة من خلال إعادة تشغيل بعض المرافق الفندقية التابعة للشركة، أو تشغيل المنشآت الفندقية الجديدة التي تقوم بإنشائها في إطار جهودها لتعزيز السياحة المحلية في السلطنة.

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