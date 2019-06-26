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ملتقى لرائدات الأعمال في "غرفة الظاهرة"

الأربعاء 26 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

ملتقى لرائدات الأعمال في "غرفة الظاهرة"

عبري - ناصر العبري

ناقشتْ لجنة صاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة، في اجتماعها الثالث لهذا العام، برئاسة ميمونة بنت عبدالله المجرفية رئيسة لجنة صاحبات الأعمال، مقترحا بإقامة ملتقى لرائدات الأعمال بالمحافظة؛ بهدف إكساب المشاركات المهارات الأساسية في عدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

واستعرضَ الاجتماع حلقات العمل والبرامج التدريبية التي سيتضمَّنها الملتقى، وتُعنى بمجال ريادة الأعمال.

وقالت ميمونة بنت عبدالله المجرفية إنَّ الملتقى سيعبر عن النهج المعتمد في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة لدعم ريادة الأعمال، وسيكون منصة اقتصادية تُسهم في تنمية قدرات المشاركات وضمان التفاعل مع مختلف القطاعات الإنتاجية في السلطنة، وسيتضمن الملتقى عدة حلقات وورش عمل؛ أبرزها: حلقة حول كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وحلقة عمل عن مواصفات المرأة القيادية، ودورة في مجال فنون التسويق الإلكتروني، ودورة تدريبية في مجال صناعة البخور وفنون التطريز. ودعت صاحبات الأعمال وطالبات الكليات والمدارس للمشاركة في برامج وأنشطة الملتقى.

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