إنقاذ شخص تعرض لحالة إغماء في برج لشبكة إتصالات بالمضيبي

الرؤية - المضيبي
تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية، تتمكن من الوصول إلى شخص تعرض لحالة إغماء أثناء عمله في أعلى برج لشبكات الإتصال بولاية المضيبي حيث تم إسعافه للمستشفى بحالة صحية مستقرة.
الأربعاء 26 يونيو 2019 06:26 م بتوقيت مسقط
الرؤية - المضيبي
تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية، تتمكن من الوصول إلى شخص تعرض لحالة إغماء أثناء عمله في أعلى برج لشبكات الإتصال بولاية المضيبي حيث تم إسعافه للمستشفى بحالة صحية مستقرة.
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