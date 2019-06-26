تفاصيل البيان العاجل أمام "الشورى" حول الواجهة البحرية بمطرح

مسقط- الرؤية

شهدت جلسة الشورى التي عقدت اليوم الأربعاء تقديم سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مكتب المجلس ممثل ولاية عبري بيانا عاجلًا حول الشركة المطورة لمشروع الواجهة البحرية في ولاية مطرح.

وأشار العبري في بيانه إلى "الانحراف الجسيم" عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة أخرى غير الشركة المتعاقد معها، كما أنه وبعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن الشركة غير مؤهلة بالمطلق لإسناد المشروع.

وتطرق سعادته خلال بيانه إلى التأخير والبطء الشديد في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود فريق إدارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه. كما أنه لم يتم حتى الآن توظيف عمانيين في المشروع كما صُور إعلاميا خلال توقيع المذكرة. إلى جانب حديثه عن عدم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة، وأنه تم منح الشركة أراضٍ غير مضمنة في الاتفاق ولا تخدم المشروع.

وقال العبري في البيان الذي ألقاه إن "سجل الشركة المسند إليها المشروع المذكور سجل سيئ للغاية وموقعها في جزيرة كايمن، وأن الشركة تعمل على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات الجهات الحكومية أخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة".

وطالب سعادة سلطان العبري برفع الأمر إلى المقام السامي، واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العمانية، ويطالب في الوقت ذاته بإجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم، والوقوف على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها، منوهًا على ضرورة اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض وديا أو إن لزم قضائيا.