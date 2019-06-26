فعالية توعوية لـ71 مشروعا مؤهلا للمرحلة الثانية من برنامج التحويل إلى شركات ناشئة

مسقط - الرؤية

نظَّم برنامج تحويل مشاريع التخرج في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لشركات ناشئة فعالية (Upgrade cafe)، بمشاركة 71 مشروعا متأهلا للمرحلة الثانية لتعريفهم بطرق عرض مشاريع تخرجهم أمام لجنة التحكيم والمهارات اللازمة التي ينبغي أن تتوافر لديهم في المرحلة المقبلة.

وتضمَّنت الفعالية تقديم عدد من العروض قدَّمها متخصصون في عدة مجالات، وبدأت بمقدمة حول مهارات وأساسيات عرض المشاريع قدمها الدكتور على الشيذاني، إلى جانب عرض لمتطلبات سوق العمل الريادي قدمه المهندس حمد الحجري. وتناول المهندس وديع اللواتي شخصية رائد الأعمال والصفات التي ينبغي أن تتوافر في رائد الأعمال، كما تمَّ عقد حلقة نقاشية للفائزين في الدورات السابقة من البرنامج.

وبلغ عدد المشاريع المسجَّلة في النسخة الثالثة من البرنامج 125 مشروعا؛ تأهل منها للمرحلة الثانية 71 مشروعا من 16 مؤسسة تعليمية داخلية ومؤسسة خارجية واحدة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتأهلين 181 طالبا وطالبة للمرحلة الثانية من البرنامج.

يُشار إلى أنه تمَّ فتح باب التسجيل في البرنامج أمام جميع الطلاب الراغبين في الاستفادة من المزايا المبتكرة من برنامج تحويل مشاريع التخرج في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لشركات ناشئة UPGRADE من بداية مارس لغاية مايو الماضي؛ وذلك أمام طلاب مؤسسات التعليم العالي المختلفة والطلبة المبتعثين.

وتمَّ إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج لتواكب الاهتمام المتسارع بموضوعات الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها المختلفة، وإيمانا بمدى أهمية إعطاء الشباب العماني فرصة الإبداع والابتكار في هذا المجال، وسعيا لاقتناص الفرص المتنوعة التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن المقرر فرز المشاريع المشاركة وتصفيتها من قبل لجنة تحكيم تتكون من شركاء البرنامج عبر 3 مراحل من التصفيات، ثم مرحلة إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع فائزة، وبعدها ستبدأ عملية احتضان وتطوير المشاريع الفائزة من قبل شركاء البرنامج.

ويقوم البرنامج في نسخته الثالثة على شراكة تعاونية بين كلٍّ من: مجلس البحث العلمي، والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، التي تلعب دورا محوريا في نجاح البرنامج، إضافة لمركز ساس لريادة الأعمال التابع لهيئة تقنية المعلومات، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، والصندوق العماني للتكنولوجيا -ممثلا في برنامج تكوين- إلى جانب اللجنة الوطنية للشباب.