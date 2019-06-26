تسهيلات مصرفية ومزايا حصرية من بنك مسقط عبر برنامجي "بيتنا" ووحدة "ساعد"

المعشني: نفخر بثقة الزبائن في تطور منتجاتنا وخدماتنا النوعية

خدمة التمويل السكني تحقق أحلام الزبائن بتسهيلات مرنة لسرعة إنجاز المعاملات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نظم بنك مسقط زيارة لمجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يُمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية بالسلطنة، للتعريف بالخدمات والتسهيلات المصرفية والمزايا التي يقدمها برنامج "بيتنا" للتمويل السكني ووحدة البيع المباشر (ساعد). وقدم موظفو البنك عرضًا توضيحيًا حول نوعية الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك في هذا المجال متضمناً مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بـ"بيتنا" و"ساعد".

وأكد مسؤولو البنك أنَّ برنامج "بيتنا" للتمويل السكني يُواصل تحقيق إنجازات واضحة من خلال الجهود التي يقوم بها البنك بهدف تحقيق حلم الشباب العُماني في امتلاك منزل الأحلام وتقديم تسهيلات تمويلية يقدمها البرنامج بهدف مساعدة الشباب في الحصول على المسكن المناسب وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" وبكوادر عمانية شابة وذات خبرة في العمل المصرفي.

وخلال السنوات الماضية نجح بنك مسقط في تعزيز جهود الحكومة وترجمة تعليمات البنك المركزي العماني في الاهتمام بتقديم القروض الميسرة في مجال التمويل السكني وقد شهدت السنوات الماضية نموا كبيرا في حجم القروض التمويلية التي قدمها البنك لمجموعة كبيرة من الزبائن الذين تحققت أحلامهم في امتلاك المنزل المناسب وبتسهيلات تمويلية مرنة وسريعة تصل إلى 25 سنة.

وتواصل وحدة البيع المباشر (ساعد) تقديم خدمات مميزة لزبائن بنك مسقط في كافة محافظات وولايات السلطنة حيث يقوم موظفو هذه الوحدة بالعديد من الأعمال بهدف إنجاز معاملات الزبائن بشكل سريع وتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك من خلال تواصل فريق ساعد مباشرة مع الزبائن والذهاب إليهم أينما كانوا وفي نفس الوقت تعريفهم بالخدمات والتسهيلات والمنتجات التي يوفرها البنك للاستفادة منها.

وقال عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط إن الإعلام يعد شريكًا أساسيًا في نجاح مسيرة البنك ويلعب دوراً كبيراً في تعزيز التواصل مع الزبائن وأفراد المجتمع بشكل عام، موضحاً أنَّ تنظيم الزيارة يهدف إلى تسليط الضوء وتعريف الإعلاميين بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها برنامج "بيتنا" للتمويل السكني والدور الذي تقوم به وحدة البيع المباشر "ساعد" في تقديم خدمات نوعية للزبائن وذلك ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم" معرباً عن سعادته بثقة الزبائن في اختيار بنك مسقط كمؤسسة مالية رائدة والاستفادة من كل التسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك والتي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

وأوضح المعشني أن بنك مسقط رائد في تقديم تسهيلات التمويل السكني وقال إننا نجحنا والحمد لله طوال السنوات الماضية في تحقيق أحلام العديد من أفراد المجتمع بشكل عام وزبائن البنك بشكل خاص في امتلاك بيت الأحلام ومساعدتهم في كافة الخطوات والإجراءات التي تساهم في تحقيق هذا الحلم وبتسهيلات مصرفية مرنة تتوافق مع إمكانياتهم المالية ومن خلال برنامج "بيتنا" الذي يتيح للزبائن الفرصة لبناء المنازل الجديدة أو إعادة ترميم المنازل الحالية أو شراء منازل وشقق سكنية جاهزة في كافة أرجاء السلطنة وفي المجمعات العقارية المتعددة الأغراض وكذلك شراء الأراضي لبناء المنازل.

وأشار المعشني إلى تطوير البنك لبرنامج "بيتنا" ليواكب متطلبات الزبائن من خلال إدخال مزايا عديدة بهدف مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارات في السلطنة ودعماً لجهود الحكومة في توفير المسكن المناسب للمواطنين العمانيين والمقيمين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتحقيق أحلامهم في امتلاك منزل الأحلام، ويفتخر البنك بالإنجازات التي حققها برنامج "بيتنا" للتمويل السكني خاصة فيما يتعلق بتقديم مجموعة من التسهيلات للمواطنين، كما ساهم البرنامج وبشكل كبير في تحقيق أحلامهم في امتلاك منازل خاصة بهم أو شراء أراضٍ لبناء المنازل أو غيرها من الاستخدامات العقارية، كما يشهد برنامج "بيتنا" للتمويل السكني نموا كبيرا في المبيعات وصل هذا العام على سبيل المثال إلى 12% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد المعشني أن البنك مستمر في دعم البرنامج لتحقيق المزيد من الأهداف خلال الفترة المُقبلة خاصة مع طرح العروض الجديدة والتسهيلات المصرفية والتي تشجع الجميع على اقتناء منازل خاصة بهم والعمل على تعزيز الاستقرار العائلي لمختلف المواطنين في كافة محافظات وولايات السلطنة.

وأشار نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط إلى أن البنك دشن استراتيجية جديدة لوحدة البيع المباشر (ساعد) خلال السنوات الماضية للتوافق مع رؤية البنك والاستراتيجية التي نعمل عليها والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الاهتمام بالزبائن وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية حيث يعكس ذلك التزام المؤسسة بتقديم خدمات مصرفية متميزة وخدمات مبتكرة للزبائن حيث تهدف هذه الاستراتيجية لتقديم الخدمات المصرفية بفلسفة ورؤية جديدة تتمحور في تعزيز الشراكة مع زبائن البنك في كافة أنحاء السلطنة ومن خلال مراكز (ساعد) المنتشرة في مختلف المحافظات والتي حققت نجاحات كبيرة في تقديم خدمات مميزة لزبائن البنك من أهمها التعريف بالمنتجات والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك والتواصل مع الزبائن لإنجاز معاملاتهم المصرفية بشكل مُباشر سواء في مكاتبهم أو منازلهم بهدف توفير الوقت والجهد عليهم وطرح الحلول والتسهيلات المصرفية التي تناسب إمكانياتهم حيث يقوم فريق العمل في وحدة (ساعد) وبشكل مستمر بالتواصل مع الزبائن عبر شبكة من الموظفين العمانيين المؤهلين والذين يملكون مهارات التواصل والخبرة في القطاع المصرفي لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الزبائن من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بهدف تنمية وتطوير هذه الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك بين فترة وأخرى.

وأضاف المعشني: تلعب مراكز "بيتنا" للمبيعات والمنتشرة في كافة محافظات السلطنة دوراً مهما في تقديم التسهيلات المصرفية للزبائن حيث يوجد 11 مركزا على مستوى السلطنة في القرم والمعبيلة في محافظة مسقط ومركز في نزوى بمحافظة الداخلية ومركز في صلالة بمحافظة ظفار ومركز في بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ومركز في صور بمحافظة جنوب الشرقية ومركز في صحم وصحار في محافظة شمال الباطنة ومركز في إبراء بمحافظة شمال الشرقية ومركز في عبري بمحافظة الظاهرة ومركز في البريمي بمحافظة البريمي، إضافة إلى أنَّ كافة فروع البنك المنتشرة في أنحاء السلطنة وعددها 144 تقدم التسهيلات الخاصة بالتمويل السكني وإنجاز كافة المعاملات المصرفية لكافة زبائن البنك سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص وأيضاً للمقيمين وفقاً للشروط المحددة من حيث الراتب وفترة العمل في المؤسسة فالبنك يقدم تسهيلات تمويلية تصل إلى 500 ألف ريال حسب نوعية الوحدة السكنية التي يرغب الزبون في شرائها أو بنائها.

وأشار المعشني إلى أن بنك مسقط وقع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات العقارية بالسلطنة لتقديم التسهيلات والتمويل اللازم للمشاريع العقارية مثل شركة الأرجان تاول وشركة زين للتطوير العقاري ومع البيت العماني للتطوير العقاري ومع شركة الأفضلية للمشاريع الحديثة، كما وقع مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة موريا لتوفير مزايا برنامج "بيتنا" للتمويل السكني لراغبين في التملك في مشروع الشركة، وغيرها من الشركات العقارية الرائدة بالسلطنة.