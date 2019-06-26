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جذبت 31,400 عميل في 69 دولة خلال 4 سنوات

"مازيراتي كواتروبورتيه" تحافظ على صدارة السيدان الفاخرة بالمحركات المحسنة

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:47 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

تمَّ تسليم السيارة السيدان الرائدة من مازيراتي "كواتروبورتيه" إلى 31,400 عميل في 69 دولة، خلال الفترة من 2013 وحتى الربع الأول من العام 2017، ما يجعلها أفضل كواتروبورتيه مبيعًا في التاريخ. وسجل طراز كواتروبورتيه ظهوره العالمي الأول في معرض فرانكفورت للسيارات 2017، وتضمن ترقيات كبيرة وجملة من التقنيات الفائقة المصممة لمواكبة قصة النجاح الرائعة لهذا الطراز على مدى السنوات القادمة.

وتمت إعادة تصميم الجزء الخارجي من كواتروبورتيه 2017 بأناقة مع تصميم جديد للمصد الأمامي والخلفي مستوحى من طراز ألفيري النموذجي، مع عناصر عمودية من الكروم، والتي تتناقض مع التأثير البصري لتصميم "sharknose" العميق. وتمَّت إضافة مصراع هوائي قابل للضبط كهربائيًا في الشبك الأمامي بين فتحات التهوية ومبرّد المحرك، مما يوفر التحكم الأمثل بدرجة حرارة سائل المحرك مع تحسين كفاءة الديناميكا الهوائية بشكل كبير.

وحافظت المصابيح الأمامية في كواتروبورتيه على نفس الملامح التصميمية السابقة لكنها باتت متكيّفة بالكامل مع تقنية LED مما يحسن الرؤية بشكل ملحوظ ويوفر ضوءًا أكثر برودة، إضافة إلى مضاعفة عمر المصابيح مقارنة بمصابيح Bi-Xenon السابقة.

ويعد استبدال النظام الهيدروليكي لتوجيه الطاقة بنظام التوجيه المعزز آلياً (EPS) خطوة جديدة لمازيراتي. ويحسن النظام الجديد التحكم بالسيارة وراحتها، ويدعم إعدادات القيادة بشكل أفضل ويمكّن الوظائف النشطة الجديدة التي تم إدخالها من خلال الأنظمة المتطورة لمساعدة السائق (ADAS)، مع الحفاظ على دقّة التوجيه الفائقة التي تشتهر بها علامة مازيراتي. وإلى جانب طراز جيبلي الجديد، تعدّ كواتروبورتيه أول سيارة مازيراتي تتبنى نظام التحكم المتكامل بالسيارة (IVC)، والذي تمَّ تطويره بالتعاون مع شركة بوش. وتحاكي هذه الوظيفة الجديدة داخل النظام الآلي للتحكم بالثبات تقنيات الطيران على الطريق، حيث تعمل على منع فقدان السيطرة بدلاً من تصحيحه بعد حدوثه، وتوفر ديناميكيات قيادة آمنة ومعززة، وأداءً أفضل وتجربة أكثر متعة للسائق.

وتم تجهيز جميع إصدارات كواتروبورتيه بجهاز استشعار لجودة الهواء، وهي ميزة تعمل على تحسين مستويات الراحة لجميع الركاب بشكل كبير. ويقدّم طراز العام 2018 ميزتي راحة جديدتين: أبواب بخاصية الإغلاق الهادئ، والتي تحكم إغلاق الأبواب شبه المغلقة أوتوماتيكياً بهدوء، وصندوق القفازات القابل للقفل كهربائياً مع إعداد Valet الذي يمكن التحكم به عبر شاشة اللمس.

 

 

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