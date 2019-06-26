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تتويج "آرا للبترول" و"واحة عمان للمياه" بجائزة الريادة الرقمية

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:14 م بتوقيت مسقط

تتويج "آرا للبترول" و"واحة عمان للمياه" بجائزة الريادة الرقمية

مسقط – الرؤية

 

حصلت شركة آرا للبترول المتخصصة في مجال النفط والغاز، وشركة واحة عمان المتخصصة في توريد مياه الشرب، على جائزة إس إيه بي للجودة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إشادة بمشاريع التحول الرقمي المبتكرة لدى الشركتين على مستوى المنطقة، وما لذلك من فوائد عظيمة على أعمالها.

وعملت الشركتان على نشر هذه المشاريع المبتكرة بالتعاون مع "كار تكنولوجيز"، وهي الموزع الشريك الذي ساهم في نشر حلول S4/HANA من إس إيه بي التي توفر تحليلات في الزمن الحقيقي، ما يعزز كفاءة الأعمال ويرتقي بالإنتاجية ويحسّن مستوى رضا العملاء.

 

 

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