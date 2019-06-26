حلول رقمية مبتكرة عبر تطبيق "أوريدو" للمؤسسات

مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo رفد الجيل الرقمي من عملائها التجاريين بمزايا وحلول مبتكرة على تطبيقها للمؤسسات. وتوفر Ooredoo لأصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم محفظة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول بضغطة زر واحدة على تطبيقها الرقمي الذي يقدم لهم حلا سريعا وموثوقا.

وقال سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة في Ooredoo: هدفنا تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة لنبتكر من خلالها أفضل الحلول الرقمية التي تلبي متطلبات عملائنا التجاريين. ويعد تطبيقنا الرقمي للشركات حلاً مثالياً لعملائنا الذي باتوا يعتمدون بشكل كبير على التطبيقات الحديثة والخيارات التقنية التي تضمن استمرار أعمالهم دون انقطاع. ويُمكن التطبيق الشركات بمختلف أنواعها وأحجامها من إدارة حساباتهم التجارية بكل فعالية وسهولة.

ويعد التطبيق جزءا من حملة Ooredoo التي أطلقتها تحت شعار "انطلق رقمياً" والتي تهدف إلى تشجيع الشركات على استخدام التقنيات الحديثة. وتحرص Ooredoo على تحديثه باستمرار لإضافة المزيد من الخدمات والمزايا لمساعدة العملاء التجاريين على إدارة حسابتهم ولتلبية متطلباتهم المتعلقة بالاتصالات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الآن إدارة وتغيير الحد الائتماني لحساباتهم وعرض سجل فواتير الشركة وإعادة شحن رصيد أرقام مسبق وطلب واستبدال شرائح التعريف الشخصية (SIM) وعرض تقارير أداء الشركة وإدارة خطوط مسبق وغيرها الكثير.

وتم تصميم تطبيق الشركات الجديد للتحكم بالحسابات على مستويين، أولهما على مستوى إدارة الاتصالات بالشركة ويضم خيارات متعددة تشمل إدارة الباقات والإضافات وإمكانية إغلاق وفتح خطوط الاتصالات، إضافة إلى إدارة طلبات الموظفين الخاصة بالاتصالات. والآخر على مستوى فردي ليتمكن الموظفون من استعراض حساباتهم ودفع فواتيرهم الشخصية وإعادة شحن رصيدهم وإضافة خدمات التجوال. وتواصل Ooredoo دعم عملائها التجاريين ورفدهم بالكثير من المزايا على التطبيق من خلال تنظيم وإقامة فعاليات تدريبية واجتماعات، فضلاً عن حضور المعارض المختلفة لضمان تواصلها وتفاعلها مع مستخدمي التطبيق.