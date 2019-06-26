"عمان العربي" ينظم ملتقى "حياكم" الترفيهي في نزوى.. اليوم

مسقط – الرؤية

ينظم بنك عمان العربي اليوم ملتقى مليئاً بالمرح والألعاب الممتعة مخصص للأسر والعائلات تحت شعار "حياكم" في نزوى جراند مول. ويقام الملتقى لمدة 4 ساعات متواصلة بدءا من الخامسة عصرًا، ويتضمن أنشطة وألعاباً مرحة وممتعة للأطفال والكبار معًا. ودعا بنك عمان العربي عددًا من الحرفيين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الولاية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم للزوار.

وقال هلال بن عمر السيابي، رئيس الاتصالات المؤسسية: كوننا مؤسسة خدمية، من المهم تعريف عملائنا الحاليين وكذلك الجدد بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك. وتشكل مثل هذه التجمعات واللقاءات غير الرسمية فرصة لموظفي البنك للتفاعل مع الحاضرين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى ذلك فهي تمثل مساحة للالتقاء بالأصدقاء والأسر ورواد الأعمال.

ويمثل ملتقى "حياكم" أول ملتقى ضمن 4 ملتقيات سينظمها البنك خلال هذا العام بهدف عرض المنتجات والخدمات التي يقدمها للحاضرين. وسيتبع الملتقى لقاءات أخرى تقام في كل من صحار وصلالة وصور في تاريخ 25 يوليو و1 أغسطس و26 سبتمبر تباعًا، وتتنوع المواضيع المطروحة فيها لتشمل حساب حصاد للتوفير وتقنيات الحماية القائمة على القياسات الحيوية والأعمال المصرفية عن طريق الهاتف النقال.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكونه أحد الداعمين الرئيسيين لرواد الأعمال العمانيين، وباعتباره داعماً للابتكار، وجّه بنك عمان العربي الدعوة إلى الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءًا من الملتقى المميز.

وأضاف السيابي: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، ويهدف بنك عمان العربي إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم من خلال توفير مساحة للتسويق لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تحظى بمثل هذه الفرص، فمن خلال الملتقى نقدم لهم منصة لينطلقوا منها ويسوقوا لأعمالهم ليتعرف عليها أكبر عدد من الأشخاص.