الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عمان العربي" ينظم ملتقى "حياكم" الترفيهي في نزوى.. اليوم

الأربعاء 26 يونيو 2019 05:12 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" ينظم ملتقى "حياكم" الترفيهي في نزوى.. اليوم

 

 

 

مسقط – الرؤية

ينظم بنك عمان العربي اليوم ملتقى مليئاً بالمرح والألعاب الممتعة مخصص للأسر والعائلات تحت شعار "حياكم" في نزوى جراند مول. ويقام الملتقى لمدة 4 ساعات متواصلة بدءا من الخامسة عصرًا، ويتضمن أنشطة وألعاباً مرحة وممتعة للأطفال والكبار معًا. ودعا بنك عمان العربي عددًا من الحرفيين ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الولاية، لعرض منتجاتهم وخدماتهم للزوار.

وقال هلال بن عمر السيابي، رئيس الاتصالات المؤسسية: كوننا مؤسسة خدمية، من المهم تعريف عملائنا الحاليين وكذلك الجدد بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك. وتشكل مثل هذه التجمعات واللقاءات غير الرسمية فرصة لموظفي البنك للتفاعل مع الحاضرين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى ذلك فهي تمثل مساحة للالتقاء بالأصدقاء والأسر ورواد الأعمال.

ويمثل ملتقى "حياكم" أول ملتقى ضمن 4 ملتقيات سينظمها البنك خلال هذا العام بهدف عرض المنتجات والخدمات التي يقدمها للحاضرين. وسيتبع الملتقى لقاءات أخرى تقام في كل من صحار وصلالة وصور في تاريخ 25 يوليو و1 أغسطس و26 سبتمبر تباعًا، وتتنوع المواضيع المطروحة فيها لتشمل حساب حصاد للتوفير وتقنيات الحماية القائمة على القياسات الحيوية والأعمال المصرفية عن طريق الهاتف النقال.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكونه أحد الداعمين الرئيسيين لرواد الأعمال العمانيين، وباعتباره داعماً للابتكار، وجّه بنك عمان العربي الدعوة إلى الحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءًا من الملتقى المميز.  

وأضاف السيابي: تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، ويهدف بنك عمان العربي إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم من خلال توفير مساحة للتسويق لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تحظى بمثل هذه الفرص، فمن خلال الملتقى نقدم لهم منصة لينطلقوا منها ويسوقوا لأعمالهم ليتعرف عليها أكبر عدد من الأشخاص.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 فبراير 2017

بنك عمان العربي ينظم اليوم المفتوح السنوي للموظفين

المزيد

09 أبريل 2019

"عمان العربي" ينظم ملتقى التواصل المعرفي لتبادل خبرات صناع القرار في القطاع المصرفي

المزيد

03 مارس 2016

اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى العذيبة الثقافي الترفيهي الثالث

المزيد

16 أبريل 2019

مستشفى نزوى ينظم معرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

منوعات - من هنا وهناك

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

أمريكا ترفع صلاحية التأشيرة للعمانيين إلى ١٠ سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة