"الرفد" و"النفط العمانية للتسويق" يطلقان نسخة جديدة من "تسويق".. والتسجيل إلكترونيا

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق الفائزين العشرة بالدعم الذي تُقدمه من خلال مبادرتها "تسويق" بالتعاون مع صندوق الرفد؛ حيث تقدم الشركة دعمًا لعشرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمويل "الرفد" بقيمة 80 ألف ريال. وجاء الإعلان في حفل تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد، وبحضور أعضاء إدارة شركة النفط العمانية للتسويق وممثلي صندوق الرفد وروّاد الأعمال.

وقال ديفيد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للتسويق لـ"الرؤية" إن الشركة تعد المبادرة ضمن واجباتها نحو أبناء عُمان خاصة المجتهدين الذين توجهوا للعمل الخاص وحققوا نجاحات، موضحاً أن هناك تزايدا في الإقبال على المشاركة، خاصة من قبل صاحبات الأعمال اللاتي يمثلن 60% من الفائزين بالنسخة الرابعة وأعلن عن فتح باب التقدم للنسخة الخامسة من المبادرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لصندوق الرفد، بحيث يسهل التقدم للحصول على فرصة الفوز، وأكد أن الشركة لا تألو جهدا في تقديم الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة خاصة من خلال محطاتها التي تعمل من خلالها على فتح المجال لعرض منتجات المؤسسات العمانية.

وعبَّر طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد عن سعادته بالشراكة بين صندوق الرفد ومختلف جهات القطاع الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال إن مبادرة تسويق عززت وطورت الجوانب التسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وساهمت في وصولها إلى الجمهور المستهدف، مشيرًا إلى أن المبادرة أتاحت فرصة للتواصل مع روّاد الأعمال وتحديد احتياجاتهم والوقوف على أهم التحديات التي تواجه المشاريع في الجانب التسويقي والعمل على تطويره، الأمر الذي عزز من قدرة رواد الأعمال على صياغة خططٍ تسويقية فعّالة لتحقيق المزيد من النموّ والاستدامة. وقال من خلال التعاون المثمر مع شركة النفط العمانية للتسويق، استطعنا أن نوفر لهم فرصة لتطوير مؤسساتهم.

وعبر الفائزون عن سعادتهم بهذا الدعم، مؤكدين تفاؤلهم بتحقيق نقلة نوعية لأعمالهم خاصة في الجانب التسويقي لأعمالهم، وقالوا لـ"الرؤية" إن المبادرة تؤكد حرص الجميع على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من الجانب الحكومي ممثلا في صندوق الرفد أو القطاع الخاص ممثلا في مبادرة "تسويق" التي تقدمها شركة النفط العمانية للتسويق.

وقالت الدكتورة مطلوبة الزدجالية صاحبة مشروع المركز الدولي التخصصي لأمراض القلب والأوعية الدموية إنها حرصت على التقدم للفوز في هذه المبادرة بعد أن حضرت حفل النسخة السابقة وعبرت عن سعادتها بالفوز والدعم الذي ستعمل على الاستفادة منه في تطوير عملها، مشيرة إلى أن المركز يعد الأول من نوعه في السلطنة وتأمل أن يتوسع لخدمة المزيد من محتاجي الخدمة الطبية في هذا التخصص.

وقالت حفصة الندابية صاحبة مشروع مدرسة خاصة إن سعادتها كبيرة بالفوز، مؤكدة أنها تقدمت لجميع النسخ السابقة من المبادرة في السنوات السابقة ولم يحالفها الحظ، وأكدت أنَّها ستحرص على الاستفادة من الدعم المقدم عبر المبادرة في تطوير أداء مدرستها التي تعتبرها حلماً يتحقق بإرادة عمانية وبدعم مشكور من العديد من الجهات. وأضافت أن الاهتمام السامي من قبل صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينعكس في قوة إرادة العمانيين أصحاب المؤسسات للنجاح.

أما أحمد المعشني صاحب مؤسسة مشاريع موجا الدولية والذي يتخصص في إنتاج المنظفات بمحافظة ظفار، فأكد أن التفرغ للعمل الخاص مع الطموح يؤدي إلى النجاح، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مبادرة "تسويق" في تقديم الدعم المادي والتسويقي لمنتجات عمانية، معرباً عن سعادته بالفوز والتطلع إلى أن يقوم أصحاب القطاع الخاص في مختلف المجالات بدور مشابه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وضمت قائمة الفائزين أيضا شريفة النعمانية صاحبة مشروع أورانس الساطع المتخصص باللبس الموحد، وبسمة الشكيلية صاحبة مشروع مركز سند للخدمات، وجرناز سليمان صاحبة مشروع كيك أستديو، وياسر الفارسي صاحب مشروع صور العفية الساطع للتجارة المتخصص في بيع مواد البناء، وسالم عبد الله الهميمي صاحب مشروع بيع وشوي الأسماك واللحوم والدواجن الطازجة، وروية المرهون صاحبة مشروع بيع بالتجزئة المتخصص للعطور ومستحضرات التجميل، وزينب الندابية صاحبة مشروع بيع وتأجير مستلزمات الأفراح والورد الطبيعي والهدايا.