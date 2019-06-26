67 صاحب عمل يمتلكون 1479 سجلا تجاريا في محافظة واحدة

إبراء- الرؤية

قامت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية باستدعاء عدد (67) صاحب عمل يمتلكون عدد (1479) سجلا تجاريا وذلك لتصحيح أوضاع السجلات التي لديهم، وأيضا حضر عدد (22) صاحب عمل يمتلكون عدد (1100) سجل تجاري لمراجعة المديرية وذلك لأخذ أقوالهم وتصحيح أوضاع السجلات المسجلة بأسمائهم بينما تعذر الوصول الى (23) يمتلكون عدد (862) من السجلات التجارية وسيتم أتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم .

وقال محمد بن علي المعمري المدير العام للمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية إن ظاهرة تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة منها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية تساعد في ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار القوى العاملة الوافدة السائبة والهاربة وغيرها مشيرا الى أن انتشار هذه القوى العاملة الوافدة تؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة ، بالإضافة خلق التنافس لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محمد المعمري أن الوزارة ساعيه في تكثيف عمليات الرقابة على العمالة السائبة، لضمان حماية الأنشطة التجارية وعدم الإضرار بأصحاب السجلات الملتزمين. ودعا في الوقت نفسه أصحاب السجلات التجارية العمانيين إلى التحلي بالمسؤولية، والعمل من أجل مصلحة الوطن واقتصاده.

وتسعى وزارة القوى العاملة للحد من انتشار ظاهرة تعدد السجلات لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية عديدة منها ارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والإسهام في توسع انتشار القوى العاملة الغير العمانية التاركه للعمل وغيرها .