آل الشيخ يتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

الرياض - الوكالات

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ استقالته من منصبه كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في بيان رسمي بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة التي أطلق عليها "كأس زايد" إنه يتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم "متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون (السعوديين) شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

وكان آل الشيخ أعلن عن بيع حصته في بيراميدز (الأهرام) وتوجهه للاستثمار في مكان آخر، عبر إعلان مقتضب بصفحته على فيسبوك، تمنى فيه التوفيق لذلك النادي المصري مؤكدا أنها كانت تجربة ممتعة، كما أعلن عن دخوله تجربة جديدة.