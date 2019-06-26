قفزة كبيرة لـ"البيتكوين"

عواصم – الوكالات

ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء فوق مستوى الـ12 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2018.

وصعدت قيمة أشهر عملة مشفرة في العالم بنسبة 8% وجرى تداولها عند 12273 دولارا، وبذلك تكون قيمة "البيتكوين" قد ارتفعت بنحو 3 أضعاف هذا العام.

وجاء الارتفاع مع جذب العملات المشفرة اهتمام المؤسسات العالمية، ومنها المصرف "جي بي مورغان"، إضافة لإعلان شركة "فيسبوك" عزمها على إطلاق عملة رقمية خاصة بها.

كذلك استفادت "البيتكوين" وباقي العملات الرقمية من مخاوف الأسواق بشأن التوترات في الشرق الأوسط، التي ضغطت على أسواق الأسهم ودفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة، والعملات الرقمية.