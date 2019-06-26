

يحيى السداوي | العراق

ماعدت أسمع صوتكِ أنا في الجحيم

أنا لا أراكِ من الغبار

أنا في الخرائب أستقي

من حضن معولة ألم

بعض الدموع الحارقات من الصغار

وينوح في بيت الصفيح

شيخي ويصرخ ياعراق

ياشعلة لك أنحني لهبًا ونارًا

نحو احتراقي أو سيخنقني الغبار

أو سيعصرني الأنين

من رنةٍ ضاعت مع الأفق الحزين

لا تحسبيني كالرضيع فعطفكِ

سهم يصوبه الحنين

أحتاجك ماء من الغيم الكثيف

بعض الندى

نسيمًا من الريح الخفيف

أنا في الخرائب كوة مردومة

بعض من الحجر القديم

أنا ذا مللت الانتظار

وصحوت لكن لم أجدك

ووجدت نفسي في قفار

وتموء في كثبان رمل

قطتان من السباع

وذكرت أني هارب

وأصيح يا بغداد يا بغداد

يابلد الحضارة والدمار

قد مات فيك منذ ألف شهريار.