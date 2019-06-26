الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

يوسفكِ

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

يوسفكِ


رياض إبراهيم | العراق

هلْ ماتَ الحبُّ
كما تَموتُ الأشجار..؟
تَبورُ الأراضي
وَماؤُها غَوْرَا
أم طوفانًا بالانتظار؟
أَخْبِريني يا فِرْعَوْنِيَّةَ الظِّلِّ
مَنْ هوَ الهُ الأقدار
وَزُحَلُ المَنافِي..؟
كيْفَ يُلْجَمُ القلبُ وَيَنْتَحِرُ العُشَّاقٌ
في طُرُقِ المُدُنِ الحُمْر...؟
يُوسُفُكِ حَصْنَ الثَّكَنات
وَزُلَيْخَتي خَزانُ كَلِماَتٍ
نَتَخَنْدَقُ تَحْتَ المَساماتِ
نَشْرَبُ كوْثَرًا ونَخْبَا
نَغْتَصِبُ مَواسِمَ تنهيدةٍ جائِرَةٍ
تَؤُمُّنا عَذَاباتُ يُوسُفَ
وَنسَبِّحُ بِفَيْضِ زُليْخَةَ
دَعِينَا نُودعُ الآهاتِ في مِنْقارِ هُدْهُدٍ
وَنَدْفَنُ سَبْعَ سَنابِلَ
تحت أسوار بابل.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

الاقتصاد - محلي

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الاقتصاد - شركات ومناقصات

"ديم" تصلح أنبوب مياه الوطية في 18 ساعة

المحليات - أخبار

0.22 % ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة