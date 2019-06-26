مجلس الدولة يناقش "مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة".. اليوم



مسقط - الرؤية

يعقد مجلس الدولة اليوم الأربعاء جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس. ويتضمن جدول أعمال الجلسة عددا من البنود منها كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في مشروعات قوانين "الإفلاس"، و"استثمار رأس المال الأجنبي"، و"التخصيص" و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص". كما يناقش المجلس دراسة اللجنة القانونية بشأن "مراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة".