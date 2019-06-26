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اختتام الاجتماع الخليجي حول "مفاوضات دعم مصائد الأسماك" بمسقط

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

اختتم أمس الاجتماع الثالث لفريق العمل الفني المختص بمفاوضات دعم مصائد الأسماك بفندق سندس ونظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمر لمدة يومين.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة تطورات مفاوضات دعم مصائد الأسماك والخروج بموقف موحد. وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع مفاوضات دعم مصائد الأسماك في المنظمة بناء على الاجتماعات لشهر مايو ويونيو وموقف دول مجلس التعاون منها وتوجهات المجلس بالنسبة لهذه المفاوضات. وتم مناقشة أحدث المقترحات المقدمة في مفاوضات مصائد الأسماك في منظمة التجارة العالمية منها المقترح الأسترالي، والمقترح الأمريكي، والمقترح النيوزلندي الآيسلندي، إضافة إلى المقترح المقدم من الهند ومقترح الصين، والمقترح المغربي.

يشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للمفاوضات بمنظمة التجارة بهدف تحقيق الهدف 14.6 من أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 المتفق عليها من قبل قادة العالم عام 2015، والذي يهدف إلى الخروج باتفاقية لحظر بعض أشكال الدعم التي تُسهم في الصيد المفرط والقدرة المفرطة وإلغاء الدعم الذي يسهم في الصيد غير القانوني بحلول عام 2020.

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