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أذون خزانة بـ50 مليون ريال

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 494 من أذون الخزانة الحكومية 50 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني اليوم أنّ متوسط السعر المقبول بلغ 413ر99 لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل سعر مقبول 410ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 35646ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 37038ر2 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 902ر2 بالمائة للفترة من الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى الأول من شهر يوليو المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 652ر3 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

 

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