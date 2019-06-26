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السلطنة تشارك في اجتماع رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية بلبنان

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماع رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية بلبنان

 

مسقط - الرؤية
تُشارك السلطنة- مُمثلة في وزارة الشؤون القانونية- في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية، والمنعقد بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت؛ وذلك خلال الفترة 24-26 يوليو 2019؛ وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد الأول أحمد بن علي بني عرابة.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بالدول العربية؛ وهي: التكامل القانوني بين الأجهزة التنفيذية للدولة، والاستشراف القانوني للتشريع أو النظرة المستقبلية له، والعقوبات البديلة في التشريعات العربية، والحماية القانونية للأطفال عبر الفضاء السيبراني.
يُشار إلى أنَّ وزارة الشؤون القانونية تُمثل السلطنة في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية؛ باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94، وبصفة خاصة اختصاصها بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، إضافة لاختصاص الوزارة الأصيل بالعمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، وغير ذلك من الاختصاصات ذات الصلة بالتشريع.

 

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