لجنة الشورى بالعامرات تنظر طلبات نقل قيد الناخبين

العامرات - عيسى القصابي

تَرَأس سَعَادة الشيخ يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي والي العامرات رئيس لجنة الانتخابات بولاية العامرات، الاجتماعَ الأوَّل للجنة، بحضور الأعضاء رؤساء اللجان الفرعية؛ حيث تمَّ التعريف بالمهام والاختصاصات الموكولة للجنة.

بعد ذلك، استعرضَ المُجتمعون طلبات نقل القيد الواردة من الولايات، وتم النظر فيها والبت بشأنها لكل طلب على حدة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة الصادرة في هذا الجانب، كما تمَّ استعراض اللائحة المنظمة للانتخابات ومناقشة القواعد والوسائل والإجراءات الدعائية للانتخابات. وفي ختام الاجتماع، حثَّ سعادته على أهمية الاستعداد التام لجميع اللجان الفرعية.