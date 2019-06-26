استمرار حملة مكافحة القوارض بمزارع نجد في ثمريت

ثمريت - الرؤية

تُوَاصِل دائرة الشؤون الصحية -مُمثلة في قسم مكافحة الحشرات والقوارض- بالمديرية العامة لبلدية صلالة، حملتها الموسعة لمكافحة الحشرات والقوارض بالتعاون مع بلدية ثمريت؛ من خلال تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بنيابة الشصر ومزارع نجد.

وشملتْ أعمالُ الحملة الرش الصحي، ومكافحة القوارض بالأحياء السكنية والمساجد والمباني الحكومية بالنيابة، إضافة للمزارع في الشصر وهيلة الراكة. من جانب آخر، تمَّ توزيع المصائد والسموم داخل المزارع والجفر الصحية لمكافحة القوارض في العديد من المواقع والأماكن التي تتكاثر فيها.