بحث التعاون بين "حقوق الإنسان" وصندوق الأمم المتحدة للسكان

مسقط - الرؤية

التقَى الدُّكتور علي بن عبد الله الكلباني أمين عام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، سعادة آسر أحمد طومسون الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول المجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر اللجنة.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومهامها واختصاصاتها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وآلية تلقي البلاغات، والعضويات التي حصلت عليها في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية. فيما قدَّم الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان تعريفاً عن دور المكتب في تمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم والوظائف المناسبة، وتقديم المساعدات في الصحة الإنجابية والنفسية للمرأة والطفل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وجمع وتحليل البيانات السكانية، والتي تعتبر أساساً لتخطيط المبادرات التنموية والاستجابة الإنسانية للكوارث.

وشَهِد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المتصلة بحقوق الانسان، وتبادل الخبرات.. حضر اللقاء -بمعية الأمين العام- شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة المنظمات والعلاقات الدولية، وناصر بنت محمد الكندي إخصائي منظمات دولية.