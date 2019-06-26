الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اختيار السلطنة لاستضافة الاجتماع الدولي حول مقاومة المضادات الحيوية

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أُختيرت السلطنة بالإجماع لتنظيم وانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل حول مقاومة المضادات الحيوية؛ وذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمقاومة المضادات الحيوية، والذي عُقِد في مدينة نورديك بمملكة هولندا يومي 19 و20 يونيو الجاري، وشارك فيه وزراء الصحة ووزراء الزراعة والثروة الحيوانية من 45 دولة مثلوا جميع قارات العالم.

وهدفَ الاجتماع إلى توحيد الجهود العالمية لوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية التي أصبحت تُهدِّد الإنجازات الصحية العالمية، وتتسبب في وفاة الملايين من البشر. وتشكل مُشكلة مقاومة المضادات الحيوية تحديًا كبيرًا لصحة الثروة الحيوانية وتهدد الأمن الغذائي العالمي، وخصصت إحدى الحلقات النقاشية حول تأثير المشكلة على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول.

وشهد الاجتماع استعراض بيانات من الدول المختلفة عن حجم المشكلة من واقع برامج الترصد الوطنية، وبرنامج الترصد العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وتشير هذه الأرقام إلى أنَّ الطب الحديث سيكون عاجزاً عن علاج أبسط الالتهابات والأمراض المعدية في الإنسان والحيوان إذا لم يتم عمل تدخلات فاعلة للتصدي لهذه المشكلة.

وقد تمَّ اختيار السلطنة لتنظيم وانعقاد الاجتماع الوزاري القادم؛ نظراً للمشاركة الفاعلة للسلطنة في الاجتماع، والجهود التي بذلتها جميع الجهات المختصة في السلطنة للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية، وأيضا للموقع الجغرافي المتميز للسلطنة؛ وذلك من أجل مشاركة دول أكثر في الاجتماع القادم من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية.

ومن المقرر أن تقوم كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية بتنظيم الاجتماع الوزاري المقبل، بالتعاون مع التحالف الثلاثي الذي شكَّلته الأمم المتحدة مُؤخرا لتنسيق الجهود الدولية لمقاومة المضادات الحيوية، والذي يضم كلا من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وسيعقد المؤتمر في الربع الأول من العام 2021.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 مارس 2016

السلطنة تحتفل باليوم العالمي لحماية المستهلك.. ومخاطر المضادات الحيوية قضية رئيسية للنقاش

المزيد

07 ديسمبر 2015

"عمومية الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد" تعلن من مسقط اختيار مصر لاستضافة نهائيات كأس العالم

المزيد

09 مايو 2016

اليوم .. إطلاق الحملة الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية

المزيد

20 أبريل 2016

تحليل المضادات الحيوية في المنتجات السمكية.. حلقة علميّة بـ"الزراعة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

الاقتصاد - محلي

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الاقتصاد - شركات ومناقصات

"ديم" تصلح أنبوب مياه الوطية في 18 ساعة

المحليات - أخبار

0.22 % ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة