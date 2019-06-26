اختيار السلطنة لاستضافة الاجتماع الدولي حول مقاومة المضادات الحيوية

مسقط - الرؤية

أُختيرت السلطنة بالإجماع لتنظيم وانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل حول مقاومة المضادات الحيوية؛ وذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمقاومة المضادات الحيوية، والذي عُقِد في مدينة نورديك بمملكة هولندا يومي 19 و20 يونيو الجاري، وشارك فيه وزراء الصحة ووزراء الزراعة والثروة الحيوانية من 45 دولة مثلوا جميع قارات العالم.

وهدفَ الاجتماع إلى توحيد الجهود العالمية لوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمواجهة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية التي أصبحت تُهدِّد الإنجازات الصحية العالمية، وتتسبب في وفاة الملايين من البشر. وتشكل مُشكلة مقاومة المضادات الحيوية تحديًا كبيرًا لصحة الثروة الحيوانية وتهدد الأمن الغذائي العالمي، وخصصت إحدى الحلقات النقاشية حول تأثير المشكلة على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول.

وشهد الاجتماع استعراض بيانات من الدول المختلفة عن حجم المشكلة من واقع برامج الترصد الوطنية، وبرنامج الترصد العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وتشير هذه الأرقام إلى أنَّ الطب الحديث سيكون عاجزاً عن علاج أبسط الالتهابات والأمراض المعدية في الإنسان والحيوان إذا لم يتم عمل تدخلات فاعلة للتصدي لهذه المشكلة.

وقد تمَّ اختيار السلطنة لتنظيم وانعقاد الاجتماع الوزاري القادم؛ نظراً للمشاركة الفاعلة للسلطنة في الاجتماع، والجهود التي بذلتها جميع الجهات المختصة في السلطنة للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية، وأيضا للموقع الجغرافي المتميز للسلطنة؛ وذلك من أجل مشاركة دول أكثر في الاجتماع القادم من أجل تنسيق الجهود العالمية للتصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية.

ومن المقرر أن تقوم كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية بتنظيم الاجتماع الوزاري المقبل، بالتعاون مع التحالف الثلاثي الذي شكَّلته الأمم المتحدة مُؤخرا لتنسيق الجهود الدولية لمقاومة المضادات الحيوية، والذي يضم كلا من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وسيعقد المؤتمر في الربع الأول من العام 2021.