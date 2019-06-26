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اختتام مسابقة القرآن الكريم في سدادب بولاية عبري

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

اختتام مسابقة القرآن الكريم في سدادب بولاية عبري

 

عبري - ناصر العبري

اختتم بجامع سدادب بولاية عبري الاحتفال بتكريم المجيدين بمسابقة القرآن الكريم السنوية لعام ١٤٤٠هـ التي حرص فريق سدادب التطوعي للأعمال الخيرية على تنظيمها كل عام، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن زاهر العبري.

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الأبناء على التقرب من الله وغرس القيم النبيلة من خلال حفظ كتاب الله المبارك. وبلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر من 110 متسابقين ومتسابقات تنافسوا في مختلف مستوياتها. واشتمل الحفل على محاضرة دينية ألقاها الشيخ راعي الحفل عن فضل تعلم القرآن. وفي الختام قام راعي المناسبة بتسليم الشهادات والجوائز على المجيدين، وتكريم اللجان العاملة.

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