"تعليمية مسقط" تناقش جهود تعزيز الانتظام المدرسي

مسقط - عبدالله الجرداني

ناقشت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط ممثلة في دائرة تنمية الموارد البشرية، الانتظام المدرسي للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2018/2019م، في الجلسة النقاشية التي عقدت بقاعة مجان بحضور يعقوب بن سيف الشهيمي المدير العام المساعد للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بحضور عدد من مديري الدوائر بالمديرية.

أدار الجلسة علي بن محمد الشكيلي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية واستهدفت عددا من رؤساء الأقسام ومديري ومديرات مدارس المحافظة والمشرفين الإداريين والتربويين والمعلمين الأوائل. وقدمت فاكهة بنت عبد الرضا اللواتية مدربة مجال بالمديرية ورقة عمل، أوضحت خلالها أن الانتظام المدرسي يعد من المؤشرات التربوية التي تسعى وزارة التربية والتعليم لضبطه ورفع معدلاته سعياً للمحافظة على زمن التعلم ورفع المستويات التحصيلية ولتحقيق ذلك يتم تشكيل فرق لمتابعة الانتظام المدرسي في كل فصل دراسي من قبل دوائر المديرية ذات العلاقة كلا حسب مجال متابعته.

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات؛ منها أهمية تنظيم حملة توعوية إعلامية بأهمية زمن التعلم وضرورة التزام الطلبة بالانتظام الدراسي، وأن تشكل لجان من قبل المديرية لمتابعة التحصيل الدراسي للصفوف (1- 12) خلال شهري ديسمبر ومايو، على أن تطابق مواعيد انتهاء زمن التعلم المحددة من قبل الوزارة وخطة سير المناهج الدراسية ومواعيد تنفيذ امتحانات الصفوف (5 -11)، كذلك منح طلاب الصفوف (5- 11) فترة راحة لمدة أسبوع تسمح لهم بالمراجعة والمذاكرة قبل الامتحانات النهائية.