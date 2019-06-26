مناقشة تنفيذ حملة توعية للتقليل من الأكياس البلاستيكية في الظاهرة

الرؤية - ناصر العبري

عقد المهندس طارق بن حسن المعمري مدير إدارة البيئة في محافظة الظاهرة ومديرو العموم للجهات الحكومية ذات الصلة والاختصاص المشترك وأعضاء المجلس البلدي لقاءً، وذلك بتوصية من المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة دعماً للمبادرة التي قدمتها إدارة البيئة حول إطلاق حملة توعية المجتمع للتقليل من الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية "نمط الحياة المستدامة" وحملة "التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية"، وترجمة لمبادرة المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة لدعم هذه الحملة من خلال تشكيل فريق عمل. وكانت إدارة البيئة قدمت في اجتماع سابق عرضا مرئيا لتوضيح رؤية الحملة وأهدافها وخطة تنفيذ برامج توعوية مختلفة تركز في أساليبها على الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة. وقد سبق أن قدمت إدارة البيئة توصيات للمجلس بدعوة الجهات الحكومية ذات الصلة والاختصاص المشترك للتعاون والاشتراك مع الإدارة في العمل لتوعية المجتمع بخطورة الأكياس البلاستيكية وضرورة التقليل منها واستبدالها بأكياس أخرى صديقة للبيئة.

وتم تكليف اللجنة البيئية والاجتماعية والصحية بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الحكومية يضم إدارة البيئة والشؤون المناخية والمديرية العامة للصحة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه والمديرية العامة للتربية والتعليم والمديرية العامة للشؤون الاجتماعية.

واجتمع مديرو العموم وأعضاء المجلس البلدي مع إدارة البيئة لمناقشة توصيات المجلس بخصوص المبادرة، وتم الاتفاق على تكوين فريق من أخصائيي التوعية من هذه الجهات وتوزيع العمل في كافة المحافظة، وجاء هذا الاتفاق ترجمة لأهداف المبادرة المشتركة الملموسة.