الأربعاء, 26 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الاستثمارات التقنية والمستقبل

الأربعاء 26 يونيو 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

الاستثمارات التقنية والمستقبل

يبشر المركز الثاني الذي حققته السلطنة في مؤشر الاستثمارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط أنّ قطار الثورة الصناعية الرابعة يمضي نحو المستقبل بثبات، وأنّ رواد الأعمال العمانيين يشاركون بخطى متسارعة في ريادة الأعمال الرقمية والابتكار؛ فبحسب تقرير مؤسسة عرب نت المتخصصة في قطاع الاستثمارات التقنية أنّ السلطنة أحرزت ثاني أعلى نمو بنسبة 129٪ لعام ٢٠١٨ وتقدمت درجتين عن المؤشر السابق؛ لتحل في المرتبة الخامسة عربيا في مجال الاستثمارات التقنية، وذلك بفضل البراعة الاستثمارية للصندوق العماني للتكنولوجيا.

إنّ الشباب العماني قادر على المنافسة والوصول إلى العالمية في ظل ما يتميز به من قدرات خلاقة قادرة على الابتكار، وكذلك ما توفره الجهات المعنية من دعم على المستويات كافة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يونيو 2019

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

المزيد

22 أبريل 2015

وزير الاقتصاد والاستثمار المالطي يطلع على تجربة "المناطق الصناعيّة" في جذب الاستثمارات وإدخال التقنية

المزيد

04 يونيو 2011

القيم.. التحديات والمستقبل

المزيد

30 سبتمبر 2015

السياحة الأمل والمستقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الاقتصاد - محلي

العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

الاقتصاد - محلي

السلطنة الخامس عربيا في مؤشر الاستثمارات التقنية بمعدل نمو 129٪

الاقتصاد - محلي

"عمانتل" تستحوذ على 40% من "رنة".. والسهم يتراجع

الاقتصاد - شركات ومناقصات

"ديم" تصلح أنبوب مياه الوطية في 18 ساعة

المحليات - أخبار

0.22 % ارتفاعا بالتضخم في السلطنة خلال مايو

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة