الاستثمارات التقنية والمستقبل

يبشر المركز الثاني الذي حققته السلطنة في مؤشر الاستثمارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط أنّ قطار الثورة الصناعية الرابعة يمضي نحو المستقبل بثبات، وأنّ رواد الأعمال العمانيين يشاركون بخطى متسارعة في ريادة الأعمال الرقمية والابتكار؛ فبحسب تقرير مؤسسة عرب نت المتخصصة في قطاع الاستثمارات التقنية أنّ السلطنة أحرزت ثاني أعلى نمو بنسبة 129٪ لعام ٢٠١٨ وتقدمت درجتين عن المؤشر السابق؛ لتحل في المرتبة الخامسة عربيا في مجال الاستثمارات التقنية، وذلك بفضل البراعة الاستثمارية للصندوق العماني للتكنولوجيا.

إنّ الشباب العماني قادر على المنافسة والوصول إلى العالمية في ظل ما يتميز به من قدرات خلاقة قادرة على الابتكار، وكذلك ما توفره الجهات المعنية من دعم على المستويات كافة.