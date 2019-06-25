"الإحصاء" يستطلع "ثقة المستهلك" حتى 4 يوليو

مسقط - الرؤية

بدأ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات استطلاعَ ثقة المستهلك في حملة تستمرُّ حتى 4 يوليو، تستهدفُ المواطنين مِمَّن هم في عمر 18 سنة فأكثر؛ حيث يعدُّ مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات المهمة لأداء النشاط الاقتصادي.

ويهدفُ الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين العام الماضي والحالي، وكذلك العوامل التي تُؤثر بالسلب أو الإيجاب على مستوى الاقتصاد العماني، إلى جانب التعرُّف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن، وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات ومدى توافر فرص العمل والتوقعات المستقبلية لها.

ويبلغُ حَجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن عماني، مُوزعين على محافظات السلطنة، مع مراعاة تمثيل الذكور والإناث والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويجري جمع البيانات باستخدام الهاتف.

وترجعُ أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك المبني على توقعاته من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها؛ فعندما يتَّجه المواطنون إلى إنفاق مزيد من الأموال يعني ذلك زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يدفع إلى زيادة حجم/عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب، وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع؛ وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره دوريا.