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"الزراعة" تفتتح أعمال تأهيل وتطوير سوق الأسماك في وادي بني خالد

الثلاثاء 25 يونيو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

افتتحتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية، أمس، أعمال التأهيل والتطوير لسوق الأسماك بولاية وادي بني خالد، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد بن سنان الغيثي والي ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، وبحضور سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

وتبلغُ مساحة السوق 140 مترا مربعا، ويقع في الحي التجاري بمركز الولاية، وشملتْ أعمال التطوير والتأهيل: إغلاق فتحات السوق، وإضافة التكييف المركزي مع واجهة حديثة، وإنشاء 9 طاولات لعرض الأسماك، و3 طاولات للتقطيع، مع تحديث قنوات التصريف الصحي، وتوفير بيئة صحية مريحة للباعة والمستهلكين لرفع جودة المنتجات المعروضة، وتوفير فرص عمل للمواطنين بالولاية.

وتأتِي أعمالُ تأهيل وتطوير السوق ضِمن مشروع دراسة سلسلة التبريد في الأسواق السمكية الذي نفذته المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ضمن إستراتيجية الوزارة لتأهيل وتطوير الأسواق السمكية بالسلطنة، وبناء أسواق جديدة بمواصفات حديثة تلبي الاشتراطات الصحية وتضمن جودة المنتجات السمكية.

وتعملُ وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي- على تطوير الأسواق السمكية في محافظات السلطنة المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم السمكي للعاملين في الأسواق من بائعي ومقطعي الأسماك لتطوير منظومة العمل في هذه الأسواق، وتقديم المنتج الصحي للمستهلكين.

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