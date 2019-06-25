العوفي يطلع على سير العمل في مراكز "البحوث السمكية"

مسقط - الرؤية

زارَ مَعَالي الدُّكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، مقرَّ المديرية العامة للبحوث السمكية، واطَّلع على سِير العمل في جميع المراكز التابعة للمديرية؛ وهي: مراكز العلوم البحرية والسمكية، وضبط جودة الأسماك، والاستزراع السمكي.

كما تابع مَعَاليه سير تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي، والعمل في مختبرات ضبط جودة الأسماك وعمليات تحليل عينات الصادرات السمكية.

وأشادَ مَعَاليه بجهود العاملين في المراكز البحثية، مُؤكدا أهمية البحوث والدراسات الصادرة عن هذه المراكز؛ كونها ذات بعد علمي واقتصادي يُساعد على تطوير العمل في قطاع الثروة السمكية بالسلطنة وتحقيق التنمية السمكية المستدامة.